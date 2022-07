"Acá no sos bienvenido, yo no te doy la mano". Eso le dijo un canillita de la localidad bonaerense de Ituzangó al expresidente Mauricio Macri mientras hacía una recorrida por una zona comercial. “Danos de comer con lo que robaste”, agregó. Descolocado, el líder de la oposición le contestó: “Lo lamento por vos”. Eso es lo que se ve, claramente, en un video que se viralizó rápidamente por las redes sociales.

Sin embargo, hay cosas que en video no aparecen. Como el rechazo general de los vecinos a la recorrida del exmandatario, que en realidad fue de apenas dos cuadras. Después se fue. Así lo explicó a AM750 el intendente local Alberto Descalzo. “Durante esa época, en ese lugar donde hay comercio, no le fue muy mal. Tienen un mal recuerdo sobre el macrismo”, explicó.

“No sólo el diariero no lo recibió bien. Fueron otros vecinos también. No tuvo buena recepción. Mucha gente se quejó. Lo insultaron. El diario fue el hecho filmado. Es un vecino nuestro que dijo que no le quería dar la mano. Muchos comercios cerraron. La gente tiene memoria. Eso es lo que se manifestó”, comentó el mandatario local.

Y añadió: “Obviamente está bueno que la gente tenga memoria. Él caminó dos cuadras y se fue. Hubo muchos reclamos y bronca que se manifestó. Hubo muchos tarifazos. La gente tenía poca plata en el bolsillo. Muchas pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar. Por eso el mal recuerdo”.

En contraposición, dijo: “Ahora hay mucha recuperación. Mucha inversión privada y pública. Hay mucho movimiento. Obviamente con la inflación que tenemos y el aumento de precios que ataca diariamente. Pero el movimiento comercial, industrial, la hay como no la hubo hace mucho tiempo”.