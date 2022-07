La Fiscalía de Perú anunció este jueves la apertura de una cuarta investigación preliminar contra el presidente, Pedro Castillo, para determinar la veracidad de las declaraciones de un exministro del Interior que lo acusó de buscar obstaculizar la justicia.

La investigación preliminar es "por presunto delito contra la administración de justicia, encubrimiento personal", detalló el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter.

El martes Castillo anunció que Mariano González era destituido del cargo de ministro del Interior, para el que había sido designado hacía 15 días. Tras su salida del gobierno, González aseguró que fue destituido para obstaculizar el trabajo dela justicia, porque conformó un equipo especial dentro de la Policía para que colaborara con el Ministerio Público en las investigaciones contra personas que integran o integraron el gobierno. Además, según González, ese equipo apoyaría la búsqueda de dos exministros y uno de los sobrinos de Castillo que son objeto de órdenes de captura emitidas por la justicia.

La decisión de investigar a Castillo fue adoptada por la titular del Ministerio Público, Liz Patricia Benavides, luego de que la Fiscalía recibiera el miércoles el testimonio de González para ampliar esas denuncias realizadas ante los medios. Se desconoce si el Ministerio Público recibió de González alguna prueba de sus afirmaciones o si citará a integrantes del gobierno para contrarrestar su versión.

La versión del gobierno

El gobierno ha desmentido la interpretación de González de su destitución. El primer ministro, Aníbal Torres, dijo en la tarde del miércoles en conferencia de prensa que fue separado del cargo por no cumplir con los objetivos que se había planteado. "La situación de la inseguridad ciudadana es desesperante (...) por eso se produjo el cambio", puntualizó.

Torres y otras autoridades fueron citadas este jueves para comparecer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que también busca aclarar la destitución de González y sus acusaciones. El primer ministro repasó los 15 días que González estuvo en el cargo y aseguró que fue destituido porque "no dio respuestas satisfactorias".

Torres contó que días después de la designación de González se realizó un Consejo de Ministros extraordinario para abordar el tema de la inseguridad, y allí el entonces ministro dijo que "no hay inseguridad ciudadana, que esa es solamente una percepción". A esto se sumó que no había avances en medidas concretas para mejorar el trabajo de la policía.

En ese marco, según su relato, Torres le pidió al ministro de Defensa, José Gavidia, que se comunicara con González para mejorar la articulación entre la Policía y las Fuerzas Armadas. Gavidia le respondió: "Yo quiero coordinar [con González], pero ni siquiera me contesta el teléfono".

"[En ese entonces] le manifesté al presidente que lamentablemente el nuevo ministro no quiere hacer nada, no hay resultados, no se combate la inseguridad ciudadana, la cual se incrementa permanentemente", indicó Torres, ya refiriéndose al encuentro entre ambos en el que se decidió la destitución.

El primer ministro fue consultado sobre el equipo especial que conformó González para acompañar el trabajo de la Fiscalía. Horas antes la fiscal anticorrupción, Marita Barreto, dijo públicamente que fue ella quien pidió la conformación del equipo y que no se trató de una iniciativa de González. Torres reiteró esa afirmación y señaló que fue ella quien eligió a los integrantes del equipo especial. "El ministro se limitó a expedir la resolución respectiva", tal como habría hecho cualquier otro titular de la cartera, detalló.

En la misma línea, el nuevo titular del Ministerio del Interior, Willy Huerta, aseguró ante la comisión legislativa que ese equipo será respaldado y reforzado.

Oposición insiste con la vacancia

Ante esta nueva crisis en el gobierno de Castillo, legisladores opositores pusieron nuevamente sobre la mesa la opción de votar una moción de vacancia contra el mandatario. El jefe de bancada del opositor Renovación Popular, Jorge Montoya, anunció que presentará una tercera moción contra "este gobierno corrupto".

En paralelo, el diputado de Avanza País Diego Bazán anunció que su bancada presentará un proyecto de ley para reducir de 87 a 78 los votos necesarios para aprobar la vacancia presidencial. El último intento de destituir a Castillo se votó en marzo y contó con 55 votos. Otras iniciativas de la oposición no llegaron a ser tratadas en el pleno del Congreso unicameral por no contar con el respaldo necesario.

Los voceros de partidos cuyas bancadas han votado (unidas o divididas) en contra de la destitución, o se abstuvieron, dijeron que podrían cambiar su posición en la situación actual. De acuerdo a los cálculos de medios peruanos en base a estas declaraciones, una moción de vacancia contra Castillo contaría con más de 78 votos, pero no superaría los 87.