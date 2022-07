"Macri nos endeudó en millones de dólares, espió a los familiares del ARA San Juan, eso es Macri", manifestó Domingo Gulone, el canillita que le negó el saludo al expresidente durante una ronda por la localidad de Ituzaingó. El episodio ocurrió este miércoles por la tarde y el video rápidamente se viralizó en las redes sociales.

En Branca de Vuelta, Gulone desmintió que el hecho fuera "orquestado" por el kirchnerismo como aseguraron algunos medios de comunicación. "Son unos pelotudos", dijo el canillita enojado por las acusaciones.

Y agregó: "Te aseguro que esto no fue nada para programado, ni planificado, ni nada. Es más, creo que ni él se la esperaba. Al igual que nosotros".

"Macri vino a saludarme como si fuéramos hermanos de toda la vida y yo le dije que no. Fue mi decisión, y me dijo: 'igual dame la mano porque yo estoy sacando la foto'", contó Gulone.

La compañera del canillita, Marisol, fue quien filmó la escena. Al respecto, dijo: "Me amenazaron, o algo así, no se quién fue, pero en el video se escucha 'sos boleta".

En las imágenes se observa que el extitular del Sistema Federal de Medios Públicos Hernán Lombardi también estuvo presente en el episodio. "Me quiso tocar y le dije que no porque me repugna", declaró Gulone.