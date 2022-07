Tras encabezar encuentros con legisladores, intendentes, empresarios y gremios, Gustavo Sáenz convocó a concejales de toda la provincia para invitarlos a ser parte del documento que pregona políticas de mayor federalismo en Salta.

Para el mandatario provincial, fue un encuentro especial, ya que apenas iniciado su encendido discurso, recordó sus orígenes en la política: “empecé mi carrera siendo concejal desde muy joven, y trabajé muchísimo para estar aquí; no heredé nada de nadie, salvo la educación y la nobleza que me transmitieron mi padre y mi madre durante toda mi vida”.

“Empecé como concejal, al igual que ustedes, y sabemos que los Concejos Deliberantes son los lugares a los que la gente acude para plantear sus problemas y desde allí se buscan las soluciones, por eso celebro la presencia del vicegobernador y de los funcionarios para que ustedes puedan conocerlos e intercambiar porque están para atenderlos y resolverles los problemas que cada uno de ustedes tienen en sus pueblos, porque para eso estamos todos y nos eligieron”, continuó.

Federalismo y pluralidad



Ante más de un centenar de ediles, Sáenz dijo que en la actualidad se están ejecutando más de 1500 obras en toda la provincia, las cuales fueron "distribuidas con un criterio absolutamente federal, pensando en cada uno de los departamentos y municipios de nuestra querida Salta”, aseguró.

Y puso de relieve su insistente pedido ante el gobierno nacional: “si yo reclamo a nivel nacional que sean federalistas y que de una vez por todas miren ese norte profundo y olvidado de la patria, tengo que dar el ejemplo y que no todo sea para la capital de Salta, sino distribuir equitativamente para que todos podamos crecer armónicamente”.

Luego, aún en tono moderado, convocó a "todos los que quieran participar de este frente y este movimiento bien salteño”, al tiempo que aclaró que “a diferencia de otros partidos políticos, nosotros no buscamos expulsar a nadie sino abrazar a todos para que vengan, se sumen, aporten, discutan y consensúen políticas para mejorar la calidad de vida de la gente”.

Como de costumbre, trajo a sus palabras la figura del general Martín Miguel de Güemes, "quien peleó con sus gauchos por un objetivo común, y nunca se imaginó que después de 200 años íbamos a tener que ser nosotros los que tengamos que pedirle al gobierno nacional, sea el que sea, que deje de haber argentinos de primera y argentinos de segunda, y ahí es donde tenemos que estar más juntos que nunca”.

“¡Tenemos que trabajar todos juntos, porque ahí no nos vamos a equivocar ya que nadie está de acuerdo en que paguemos el colectivo más caro, o que la educación pública nuestra no sea la misma que la que recibe un chiquito de Buenos Aires, o que la tarifa de luz sea plana para que todos los argentinos paguemos lo mismo!”, exclamó.

Mensaje a los legisladores nacionales



Como en los anteriores encuentros, Gustavo Sáenz calificó los puntos del documento como innegociables, y pidió que sirvan a futuro para que "los legisladores nacionales que lleguen defiendan primero la patria chica, que es Salta, porque no puede ser que cada vez que tengamos legisladores nacionales estemos pensando en la obediencia de vida a un partido o a otro, no se equivoquen porque a nosotros nos elijen los salteños, y gobernamos y gestionamos para ellos”.

Haciendo alusión a la coyuntura nacional, aseveró que “¡a la gente no le importa si la Corte Suprema se va a 25 miembros, si se vota con boleta electrónica o boleta única papel, sino que le importa qué hacemos con la inflación, el desempleo, las adicciones o cómo mejorar la calidad de vida de los salteños, y ahí es donde tenemos que estar todos juntos!”.

"No nos podemos pelear ya que vamos a estar todos de acuerdo, sean radicales, peronistas, del PRO o del Frente de Todos, porque no nos gusta fracasar y queremos demostrar que somos distintos, pero no hay recetas mágicas para estar al frente de un gobierno”, reflexionó.

El poder



Uno de los puntos más altos del discurso del gobernador se dio cuando conjugó sus orígenes con la llegada al máximo cargo ejecutivo provincial: “lo que te hace distinto al frente de un gobierno es ser humilde, tener sensibilidad social y por sobre todas las cosas ser humano y sentir el dolor ajeno como propio y ponerse al lado de la gente cuando así lo necesita, y en eso no voy a cambiar porque es mi esencia”.

Entonces recordó que “desde muy chico sé lo que es tener problemas y necesidades, como verla a mi madre romperse el alma laburando y verlo a mi padre enfermo sin tener quien lo atienda por no tener obra social, entonces los que llegamos a este lugar sin heredar, sino conquistando con esfuerzo y sacrificio el poder que hoy tenemos, no queremos el poder por sí mismo, sino que queremos trabajar para la gente”.

“Hay muchos que se enamoran del poder, pero yo no me voy a enamorar nunca del poder porque el poder es de la gente que lo deposita en uno con la esperanza de un mañana distinto”, subrayó.

Pedido a la política nacional



Al invitar a los legisladores municipales presentes a que lo acompañen en su proyecto provincial, Sáenz lamentó los enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición a nivel nacional: "los vemos peleándose para que le vaya mal a un gobierno y para que venga otro, mientras acá estamos esperando que se decidan a qué van a hacer y ver si de una vez por todas se van a sentar en una mesa con grandeza a trabajar por los argentinos dejando de lado las diferencias”.

“La gente está sufriendo y necesita que en una mesa, de no más de diez personas de un partido y de otro, se sienten a ver los problemas de la sociedad y dejen de pelearse por el poder, porque ahí nos van a encontrar a los salteños por cada una de sus necesidades, y ahí quiero verlos a cada uno de los representantes nacionales levantando la mano por Salta primero y después por los partidos”, recomendó.