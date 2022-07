Al menos ocho personas resultaros heridas, tres de ellas de gravedad, como consecuencia de una explosión ocurrida este viernes por la mañana en un edificio de Villa Biarritz, cerca del exclusivo distrito de Punta Carretas, en Montevideo, Uruguay.

En el lugar trabajan bomberos, efectivos policiales y personal de emergencias médicas, quienes evacuaron a las personas que se encontraban en el edificio y en los alrededores.

Según el parte de Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay, hasta el momento hay ocho heridos. Tres de ellos fueron derivados a distintos centros de salud de la zona y otros cinco fueron asistidos en el lugar.

El Director del Sistema del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), José Antonio Rogríguez, confirmó a GO Noticias que "son ocho los heridos" y agregó que "toda la gente que tenía que ser asistida ya lo fue".

Una de las tres personas con heridas graves presenta una intoxicación de monóxido de carbono, que le generó compromiso en las vías respiratorias, mientras que las otras dos sufrieron quemaduras de diversa gravedad.

Todo pasó esta mañana, alrededor de las 9.00, en un edificio ubicado en las calles Leyenda Patria e Hidalgos, en Villa Biarritz, cercano al exclusivo distrito de Punta Carretas, de Montevideo.



Según se informó, los mayores daños se produjeron en el segundo y tercer piso del inmueble, en este último piso además se registró un incendio.

El dramático testimonio de un vecino: "Se escuchó un estruendo impresionante"

Alejandro, un vecino del edificio que explotó esta mañana en Montevideo, contó al diario El País cómo fue el momento de la explosión. "Se escuchó un estruendo impresionante, vidrios arriba, marcos que se te caen", relató el hombre, quien resultó herido con un corte en la cabeza.



El vecino cuenta que cuando el edificio explotó estaba en su casa "armándose un mate" y se escuchó un "estruendo impresionante" y luego varios objetos se viniveron abajo. "No se entendía nada, quedé mareado", agregó.

"Yo me pude evacuar, había escombros y agua en algunos pisos. Ascensores con las puertas para adentro y por eso era difícil pasar, pero fui ayudando a mis vecinos y fui bajando", añadió.



Sobre las posibles causas de lo ocurrido, el hombre señaló que hacía varios días en el edificio sentían un "olor raro" que "puede ser" que fuera gas.

Las causas de la explosión

Si bien en medios uruguayos circuló la versión de que la explosión pudo haber sido provocada por una caldera, todavía los especialistas y las autoridades no informaron con exactitud qué fue lo que pasó.

El ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber, fue al lugar de la explosión y habló brevemente con los medios. "Es un desastre. Fue en un tercer piso, no sabemos el motivo", afirmó.

Las autoridades señalaron que si bien hay daños estructurales importantes en el edificio, descartaron que corra riesgo de derrumbe. De todos modos, le pidieron a la población que no se acerque a la zona porque todavía hay vidrios y otros objetos que podrían implicar peligro. "En la periferia por la otra cuadra hay vidrios rotos, así que esta zona primaria es la zona roja de trabajo Le recomendamos a la gente que no circule", dijo el director de SAME.