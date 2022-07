El Gobierno nacional habilitó el pasado viernes 15 de julio el registro para que los usuarios de luz y gas puedan solicitar mantener los subsidios a las tarifas. Una de las dudas que surgió a raíz de este formulario es qué pasa si no se completa.



Todos los argentinos que quieran mantener los beneficios en las tarifas de servicios de luz y gas deben inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE). En caso de no completarlo, perderán los subsidios y deberán pagar la tarifa completa.

Deberán anotarse incluso aquellas personas que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

Las únicas personas que no deben anotarse son aquellas que están dentro de la categoría de "ingresos altos", ya que a aquellos no les corresponde recibir subsidios y deberán pagar el costo pleno hacia fines de 2022. En tanto, quienes pertenezcan al grupo de "ingresos medios" o al de "ingresos bajos" sí deberán completar el formulario, sino, perderán el beneficio.



Además de estas tres divisiones, el Gobierno determinó otros dos grupos, los cuales no deberán realizar el trámite para mantener los subsidios:

Los hogares con personas electrodependientes, inscriptos en el Registro de Electrodependientes, quedarán exceptuadas de la segmentación de tarifas de luz y no deberán anotarse en el RASE. Solamente tendrán que hacer este trámite para solicitar la segmentación del servicio de gas.





Si en el domicilio funciona una entidad de bien público, tampoco corresponde hacer el trámite. Es posible solicitar la tarifa diferencial para entidades.

Cómo inscribirse para mantener los subsidios a la luz y el gas

El trámite para mantener los subsidios a la luz y el gas se puede hacer tanto de manera online como presencial. Aquellos que quieran hacerlo de forma remota, deberán inscribirse a través de la web www.argentina.gob.ar/subsidios, a la que también se podrá acceder a través de la aplicación Mi Argentina, en la sección de Mis Trámites.

También se podrá completar el formulario de manera presencial en las oficinas de la Anses o de las empresas de luz y gas. En tanto, aquellos que quieran hacer el trámite presencial deberán pedir un turno a través de la página web de ANSES.

En el sitio deberán ingresar el número de CUIL y allí se podrá elegir día y hora de la Unidad de Atención Integral (UDAI) más cercana al domicilio. También existirá la opción de acercarse de forma presencial a las oficinas de los distribuidores de luz y gas.

Qué datos se piden en el RASE

Nombre

Apellido

Documento Nacional de Identidad

N° Trámite

Sexo

Fecha de Nacimiento

CUIL

Suma total de ingresos mensuales

Situación Laboral

¿Percibís haberes jubilatorios o alguna pensión?

¿Contás con alguna asignación o programa social?

¿Sos electrodependiente e integrás el registro de tu proveedor del servicio?

¿Tenés certificado de discapacidad?

¿Percibís pensión vitalicia a Veteranos de guerra del Atlántico Sur?

Celular

Correo electrónico

Segmentos de ingresos altos, medios y bajos

1. Segmento de ingresos altos

Son aquellos hogares que declaran reunir al menos una de las siguientes condiciones:

Ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $350.000 (es decir 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el índice del INDEC).

Poseer 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

Poseer 3 o más inmuebles.

Tener una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

2. Segmento de ingresos medios

Se trata de los hogares que declaran reunir al menos una de las siguientes condiciones, considerando a todas y todos los convivientes:

Ingresos mensuales totales del hogar que van desde los $100.000 hasta $350.000 (entre 1 y 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según INDEC).

Poseer hasta 2 inmuebles o no poseer ninguno.

Tener hasta 2 vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

No poseer aeronaves, embarcaciones de lujo o activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

3. Segmento de ingresos bajos

Son los hogares que reúnen alguna de las siguientes condiciones:

Ingresos mensuales totales del hogar menores a $100 mil pesos (1 canasta básica para un hogar tipo 2 según INDEC).

Poseer 1 o ningún inmueble.

No tener un vehículo con menos de 3 años de antigüedad, excepto para los hogares en donde exista al menos una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

No poseer aeronaves, embarcaciones de lujo o activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

Vivir en un domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario registrado en RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil).

Al menos una o un integrante cuenta con Certificado de Discapacidad y el hogar en su conjunto perciba un ingreso mensual total menor a $150 mil (1,5 canastas básicas para un hogar tipo 2).

Al menos una o un integrante del hogar sea titular de un Certificado de Vivienda del ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares).

Al menos una o un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

