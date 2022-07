El expresidente estadounidense Donald Trump arremetió contra el comité parlamentario que investiga el asalto de sus seguidores al Capitolio el 6 de enero de 2021. Este viernes lo tildó de "tribunal de pacotilla" y volvió a insistir, sin pruebas, que fue víctima de fraude en las elecciones presidenciales de 2020.



La reacción de Trump se produce luego de que en la audiencia del jueves fuera acusado por el comité que investiga el asalto al Capitolio de "haber faltado a su deber" durante el ataque y que por ello tiene responsabilidad legal.

La respuesta del exmandatario se produjo a través de una serie de mensajes en la red

Truth Social, que lanzó como alternativa a Twitter cuando aquella le prohibió su cuenta. Trump, que plantea presentarse a las elecciones presidenciales en 2024, denunció las "mentiras" de este comité "corrupto y muy partidista".



En particular se preguntó por qué el grupo de congresistas no pidió al Servicio Secreto que confirmara unas declaraciones de un exempleado de la Casa Blanca según el cual Trump intentó quitarle el volante de la limusina a un oficial para intentar unirse a los manifestantes el 6 de enero. "Porque conocen la respuesta y no les gusta. ¡Un tribunal de pacotilla!", sostuvo.



Las elecciones presidenciales de 2020 fueron "amañadas" y "me las robaron a mí y a nuestro país", repitió, a pesar de que los tribunales desestimaron sus múltiples recursos legales que supuestamente probarían el fraude.



"Estados Unidos se está yendo al infierno. ¿Se supone que debo alegrarme?", se preguntó. También atacó a una de sus principales rivales, Liz Cheney, la única republicana en la comisión junto con Adam Kinzinger, a quien llamó una "mojigata fracasada".



Los miembros de la comisión completaron una serie de audiencias de alto perfil dedicando dos horas y media a la jornada del 6 de enero de 2021, contando cómo lo vivió Trump "minuto a minuto". Ese día, los manifestantes pretendían impedir que se certificara la victoria de Joe Biden. Los legisladores le reprocharon a Trump haber seguido durante tres horas la violencia de sus seguidores sin reaccionar, "violando su deber de comandante en jefe".