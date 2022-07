El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que incorporó al expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, a su lista Engel de personas "significativamente corruptas" y resolvió prohibirle el ingreso al territorio estadounidense y congelar sus activos en ese país.

El embajador de Washington en Asunción, Marc Ostfield, anuncio también en conferencia de prensa que la medida alcanza a los hijos del ex presidente Juan Pablo, Sofia y Sol Cartes. Quienes ingresan a la lista tienen prohibida la entrada al país, así como también el acceso a su dinero en cuentas estadounidenses.

Según el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, estos actos no hicieron más que socavar la estabilidad institucional de Paraguay ya que favoreció la percepción pública de "corrupción e impunidad" en el seno de la Presidencia paraguaya. "Estados Unidos sigue apoyando a todos los paraguayos en apoyo de la democracia y el estado de derecho y seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio personal", añadió el departamento de Estado.

"Cartes utilizó la Presidencia de Paraguay para obstruir una investigación que involucraba a su socio", señaló Ostfield. El embajador se refiere al caso del cambista Darío Messer, quien era investigado por corrupción en Brasil, estuvo prófugo de la justicia y fue detenido en Paraguay. Se sospecha que Cartes y Messer eran socios y que el expresidente lo ayudó a ocultarse. De acuerdo al diplomático, esa asociación le permitió a Cartes cometer actividades corruptas, terroristas y otras actividades ilegales consideradas por Estados Unidos.

Por su parte, Horacio Cartes respondió a través de un comunicado que subió a sus redes sociales. En la publicación, establece que niega y rechaza las acusaciones hacia su persona ya que las considera infundadas e injustas. Al final de su comunicado, remarcó sus deseos de seguir fortaleciendo la democracia y apostando a la generación de oportunidades de trabajo para sus compatriotas.

El prontuario de Cartes

En Paraguay, Cartes es investigado por contrabando y lavado de activos desde febrero a través del conglomerado de empresas Grupo Cartes. En mayo, la Fiscalía recibió un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes que establece vínculos entre el exmandatario y una red de contrabando de cigarrillos hacia Brasil.

Según el documento, Cartes habría justificado movimientos de importantes sumas de dinero a través de préstamos personales realizados entre 2014 y 2021 a sus propias empresas y a otras vinculadas con clientes del mismo grupo empresarial. Además, registra transferencias a personas investigadas en casos de lavado de dinero y narcotráfico.

El Grupo Cartes está compuesto por empresas de distintos rubros, entre las que se destaca la Tabacalera del Este, también conocida como Tabesa. Según el informe, Brasil sería uno de los destinos de las principales transferencias hechas por la tabacalera más grande de Paraguay.

Acorde a la Administración Tributaria y de la Dirección Nacional de Aduanas, Tabesa no registra exportaciones a Brasil. Sin embargo, la mercadería producida por la empresa se lleva de contrabando al país carioca. Asimismo, investigaciones fiscales brasileras también confirmaron esta información en distintas oportunidades.

Los cigarrillos también entran de manera ilegal a países de América Central y el Caribe, aunque en menor cantidad. Los pagos serían remitidos desde el exterior a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, Brasil y España, según señala la hipótesis entregada a la Fiscalía. Es por esto que una copia del informe fue remitida al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las repercusiones

El informe del gobierno estadounidense despertó reacciones contra Cartes por parte de legisladores opositores y de un sector del Partido Colorado que se enfrentará al expresidente y a sus aliados en las elecciones internas de diciembre.

Arnaldo Giuzzio, ex ministro del interior, se expresó luego de la decisión de Estados Unidos: “Hace cuatro meses denunciamos a Horacio Cartes por su vínculo con el crimen organizado y abuso de poder en su gobierno, hoy nos empiezan a dar la razón”. Giuzzio presentó en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes una denuncia contra Cartes por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa contra el empresario.

Además, varios sectores piden la renuncia de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, acusada de obstaculizar y demorar las investigaciones que involucran al expresidente por su vínculo cercano.

Por su parte, Santiago Peña, precandidato a presidente de la República por el Movimiento Honor Colorado de Cartes expresó su descontento al diario Última Hora: "No compartimos esta decisión del gobierno americano. No coincide con la realidad que conocemos en Paraguay, de un gobierno honesto, de un gobierno trasparente".

Cartes y su relación con la Argentina

Es de publico conocimiento la estrecha relación que tienen el ex presidente Mauricio Macri con Horacio Cartes. Fue en junio del 2020, en pleno auge pandémico, donde se desató una polémica por la sospechosa visita de Macri al ex presidente paraguayo en Asunción. El ex presidente viajó a la capital paraguaya en un avión privado puesto a disposición por Cartes con la excusa de tratar temas relacionados con la Fundación FIFA, de la cual Macri es presidente ejecutivo. Sin embargo, la reunión no aparecía en la agenda de la asociación.

En un hecho más reciente, la Tabacalera del Este envió en mayo de este año una carga de cigarrillos a Aruba en un avión venezolano-iraní investigado en nuestro pais por presunto terrorismo internacional. Sin embargo, Tabesa descartó el pasado junio cualquier nexo con el avión venezolano-iraní, al indicar que el comprador final fue el encargado de contratar un bróker y conseguir la aeronave.