El Ministerio Público de Paraguay recibió del organismo antilavado del gobierno un informe que involucra al expresidente Horacio Cartes y a empresas y personas vinculadas con él con una red de lavado de activos y contrabando de cigarrillos. Los datos de esas operaciones están contenidos en un "extenso informe de inteligencia" de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en poder de la fiscal general, Sandra Quiñónez, según los diarios ABC Color y Última Hora.



Según ese informe, las empresas de Cartes "entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito por el mismo corredor logístico". El trabajo se refiere a "las firmas locales" del expresidente, "diversificadas en varios tipos de negocios de origen comercial".

Cartes habría justificado movimientos de importantes sumas de dinero a través de préstamos personales realizados entre 2014 y 2021 a sus propias empresas y a otras vinculadas con clientes del mismo grupo empresarial, incluida su hermana, Sarah Cartes, y el senador Sergio Godoy Codas. Además registra transferencias a personas investigadas en casos de lavado de dinero y narcotráfico, y a 15 fallecidos entre 2002 y 2011.

El Grupo Cartes está compuesto por empresas de distintos rubros, entre las que se destaca Tabacalera del Este, también conocida como Tabesa. Según el documento, Brasil sería uno de los destinos de las principales transferencias actuadas por la tabacalera más grande de Paraguay.

Según la Administración Tributaria y de la Dirección Nacional de Aduanas, Tabesa no registra exportaciones a Brasil. "No obstante, datos de fuente abierta dan cuenta de que la mercadería producida por la firma es llevada en contrabando al Brasil", indica el informe.

Aunque en menor cantidad que al país vecino, estos productos también llegarían de manera ilegal a países de América Central y el Caribe, y los pagos serían remitidos desde el exterior a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, Brasil y España, señala la hipótesis entregada a la Fiscalía. Por este motivo, una copia del informe fue remitida al Departamento del Tesoro estadounidense.

La respuesta de Cartes

El Grupo Cartes no tardó en reaccionar al lapidario informe de la Fiscalía. "Las publicaciones que revelan el supuesto contenido de un informe confidencial remitido por la Seprelad al Ministerio Público y filtrado ilícita y selectivamente a los medios anticartistas afines al oficialismo partidario muestran con toda crudeza la manipulación de los organismos del Estado por parte del actual gobierno, con claros fines de persecución política y empresarial. Todo lo publicado es absolutamente falso", remarca el comunicado oficial.

El representante legal del expresidente, Pedro Ovelar, argumentó que "no existe absolutamente nada que se puede poner en tela de juicio sobre esas operaciones". Ovelar indicó que el expresidente "no es una entidad bancaria, tampoco una casa de créditos, por lo que no tenía ningún tipo de obligación de registro", y señaló que existe "un interés político" en el informe que busca "cuestionar una actividad totalmente justificable permitida por la ley".

El fiscal Omar Legal, asignado a la investigación que involucra a Cartes, aseguró este lunes que las millonarias transferencias no son indicios suficientes para hablar de lavado de dinero porque "para comprobar el mencionado delito debe haber un delito precedente". En cuanto al tráfico ilegal de cigarrillos, Legal aseguró que esa es "una línea de la investigación", pero que aún hay un camino por recorrer para llegar "a una eventual imputación u otra medida", de acuerdo al diario ABC Color.

Las divisiones en la interna del Partido Colorado

Desde hace meses, aliados de Cartes acusan al gobierno de intentar perjudicar al expresidente de cara a las internas del partido. La Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado se encuentra dividida entre los dos principales bloques que se disputarán la presidencia del partido: el movimiento Honor Colorado, liderado por Cartes, y el nuevo movimiento "anticartista", Fuerza República, impulsado por miembros del gobierno incluido el presidente Mario Abdo Benítez.

Los dos sectores del partido conservador se enfrentarán en las elecciones internas de diciembre de este año y el resultado será definitivo para elegir los candidatos para los comicios presidenciales de 2023. El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, perteneciente a Fuerza República, dijo que los aliados de Cartes "necesitan llegar al poder para evitar que sean investigados".

"Eso es lo que públicamente estoy denunciando y reclamando en los actos políticos. Espero que la Fiscalía comience a redimirse ante la ciudadanía”, indicó Velázquez entrevistado por el programa En Detalle, de ABC TV. Por su parte el senador por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Salyn Buzarquis, desafió al expresidente Cartes a que salga del país, dando a entender que podría ser detenido al cruzar las fronteras.

"Te digo Cartes, vos ni a Clorinda te animás a cruzar. Vamos a viajar para verle jugar a Libertad. Vamos a ver si viaja, no puede viajar porque su abogado Pedro Ovelar está investigado a nivel internacional, pero acá su empleada Sandra Quiñónez no se anima a investigar", dijo Buzarquis a la salida de una sesión en la Cámara de Senadores, y agregó: "Vamos a dejar de mentir, esto es lavado de dinero y si esto era otro país, él (por Cartes) estaría imputado o preso".