El Ministerio Público Fiscal de Salta investiga denuncias cruzadas y un incidente entre el presidente de la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno) y de la Federación de Entidades Rurales de Salta (Federsal), Lucas Norris, y tres camioneros del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) que realizaban una protesta en la ruta provincial 30, en Las Lajitas, reclamando el pago del aumento de la tarifa referencial de transporte, algo que finalmente lograron ayer levantando la medida de fuerza.

La investigación penal de los hechos está a cargo de la fiscala María Celeste García Pisacic, los cuales sucedieron al miércoles en la tarde durante un corte de ruta efectuado por conductores de camiones cerealeros de corta distancia en la ruta provincial 30, en la zona sur de la provincia.

Norris dijo a Salta/12 que a las 18 se encontró con un corte total de ruta, y que los camioneros "pretendían que dure una hora". Contó que pasó los conos y se le abalanzaron. Dijo cuatro choferes lo agredieron. "Me tiraron coca en la cara", manifestó. Además lo escupieron y le pegaron "dos o tres piñas en la cara", y en el forcejeo intentando sacarlo del vehículo le rompieron la camisa, además de que le rayaron la camioneta, aseguró.

El empresario contó que estaba en comunicación telefónica con el referente de la SUTAP Regional Tucumán, Julio César Rearte, negociando con él para que lo dejaran pasar y que cuando abrió la ventana para informar de esa situación a los choferes fue agredido.

Prograno publicó un comunicado tras los incidentes. Norris sostuvo que defienden la libre circulación y dijo que no están de acuerdo con que se hagan cortes de ruta. "Como ciudadano, en un corte, deberían dejar pasar, independientemente de cualquier motivo. Tienen derecho a reclamo, pero que se pongan al costado de la ruta", sostuvo. Dijo que el sector agropecuario también hace manifestaciones "pero al costado de la ruta".

Norris denunció formalmente los hechos en la Comisaría 51 de Las Lajitas, pero tres choferes lo denunciaron luego a él por lesiones y amenazas. La Fiscalía interviniente solicitó revisaciones médicas al productor y a uno de los choferes que denunció lesiones.

García Piscacic citó al productor agrario a prestar declaración y también a los tres choferes de camiones. En tanto solicitó al Juzgado de Garantías medidas de protección al productor, tales como la prohibición de acercamiento y de ejercer actos de violencia por parte de los camioneros denunciados, así como su identificación simple.

El secretario adjunto del SUTAP, Enrique Castillo, dijo que el miércoles el secretario general noroeste, Rearte, recibió un llamado de Norris, quien le decía que estaba siendo agredido. Cuando hablaron con sus compañeros, Castillo dijo que manifestaron que había una cola de vehículos en el corte y que estaban dejando pasar a los de menor porte. Contó que sus compañeros explicaron que no sabían que era Norris quien "estaba en camioneta, se adelantó en contramano y fueron a pararlo. Uno de ellos recibió un golpe en la rodilla, dicen que lo chocó", indicó.

La versión de los choferes es que le advirtieron a Norris que pare, pero él siguió y "chocó a uno de los nuestros ahí", sostuvo Castillo. También los camioneros aseguraron que el presidente de Prograno "los trató con prepotencia, agrediéndolos, diciéndoles muertos de hambre".

"Es algo que no queremos que ocurra. Queríamos colaboración del transportista cerealero, al que se lo invita a luchar", señaló Castillo. Además aseguró que el corte no era total, y que solo evitaban que pasaran los transportistas cerealeros, no el resto de vehículos.

La protesta, sin embargo, estaba dirigada a los productores de cereales, representados por el mismo Norris. Los camioneros afirmaban que los productores de la zona se negaban a abonar la tarifa de referencia para el transporte de granos, cereales y oleaginosas. A fines de junio transportistas y actores del campo acordaron un aumento del 16 % en esta tarifa.

Castillo dijo que la protesta se debió a que, aunque en Anta decidieron cobrar solo el 10% de incremento, los productores se negaron a abonarlo. "Necesitamos que se nos reconozca un acuerdo de precio, ellos dicen que no pueden pagar", sostuvo el gremialista. Indicó que 150 camioneros reclamaban llegar a un acuerdo para seguir trabajando, lo que finalmente se concretó ayer, y la protesta se levantó. "Se acordó el aumento del 10% que estábamos pidiendo, así que se solucionó todo", informó anoche el gremialista.

Castillo añadió que fueron recibidos por el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, cuyo titular es Martín de los Ríos. "Fuimos entendidos y ya está la solución, ya estamos listos para salir a trabajar", ratificó.