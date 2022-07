Eva Lucero y Federica Kesseler conducen el programa de televisión Iguales, cada lunes a las 21, en Santa Fe Canal, y es la primera vez que el canal santafesino emite un programa semanal con dos conductoras activistas del colectivo trans-travesti. Con producción del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad y la señal pública, la idea del envío semanal es compartir una charla con diferentes invitades que pasan por el estudio para hablar de igualdad de géneros y diversidad, en un ciclo de entrevistas propuestas a personalidades de distintos ámbitos. En ese contexto, apunta a ser un programa disruptivo, a poner el foco en nuevas representaciones y pensar en las generaciones que vienen. También busca dar cuenta del recorrido, la lucha y logros alcanzados en materia de derechos.

El 4 de julio pasado, el programa tuvo su primera emisión. El ciclo apunta a generar una conversación con diferentes personas invitadas que trabajan por la igualdad de géneros y la diversidad sexual en la provincia, a partir de una reivindicación de la huella que dejan en la vida de santafesinos, santafesinas y santafesines, tanto en el activismo, como en la militancia y en los distintos sectores de la sociedad, desde los lugares que ocupan. En la primera emisión de Iguales, fue entrevistada la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro. Mañana se emitirá la entrevista a la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, y en las próximas emisiones tendrán como invitades a referentes del activismo LGBTQ, entre otras personalidades de Santa Fe.

En diálogo con Rosario/12, Federica aseguró que pensó la conducción como "la oportunidad de poder construir una nueva representación, que por ahí no está, acerca de las travas; que podemos ocupar otros lugares, no solo los que nos han relegado", expresó. "Podemos estar frente a las cámaras y debemos hacerlo. Si los canales planean incluir al colectivo LGBT no es solo dar trabajo, sino poner en espacios de toma de desición, de participación, donde podamos plantar nuestra voz. Para mí representa eso, un espacio para poder construir una nueva perspectiva para las nuevas generaciones, incluso para mí, que nunca pensé en algo así, más allá de la lucha que dieron las compañeras anteriormente, y está bueno pensarlo para las generaciones que vienen: construir una referencia, como lo hicieron las compañeras que estuvieron antes, y eso es importantísimo. La idea de que hay un futuro, algo que muchas veces nos negaron", planteó.

Federica, que al igual que Lucero es estudiante de comunicación social, tuvo un paso por la radio, la conducción de actos y escribió en el portal santafesino Periódicas. Hoy habla del programa como "un salto enorme". Desde allí también ve la oportunidad de "mostrar la realidad y construir otros relatos sobre nosotras".

Sobre su recorrido, dice que no recuerda muchos aspectos de su infancia, pero que tuvo el acompañamiento de su familia. Pensar en las nuevas generaciones fue una de las cuestiones que la movilizó para el desafío de la conducción. "Es algo en lo que pensé cuando acepté el trabajo, no es solamente algo para mí. Está bueno que se apunte a que tenemos un futuro y que no hay que encasillarse en que no servimos, sino que nos educaron para pensar que no servimos y hay que romper con eso, y se puede lograr desde las nuevas representaciones", aseguró.

Por su parte, Lucero señaló: "El año pasado terminé el Eempa travesti-trans de la provincia y este año (como estudiante de comunicación) fue buscar la teoría de lo que yo tenía como práctica en el escenario", ya que desde hace unos años conduce eventos en Rosario.

Sobre Iguales aseguró que es "disruptivo, un hito para impulsar que se sigan ocupando diferentes espacios. Contamos la historia de la militancia y las huellas que dejamos, pero también, y aunque hay cosas que faltan, avanzamos mucho y no quiero dejar un mensaje de lástima o de consuelo, porque somos humanas también y tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas", dijo como mensaje a las infancias y juventudes.

En 2020, el canal de la provincia tuvo una experiencia similar con la conducción del especial audiovisual producido por la Secretaría de Estado de Género e Igualdad y el Ministerio de Cultura, en el marco del 25N Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, donde la comunicadora y militante trans Victoria Stéfano fue una de las conductoras.