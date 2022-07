La serie "The Walking Dead" contará con un spin off de seis episodios que reemplazará a una película anunciada anteriormente, según informaron durante un panel de la Comic-Con de San Diego, Estados Unidos, la feria más importante de la industria del entretenimiento.



La miniserie secuela tomará el lugar del proyecto de largometraje de "The Walking Dead", de acuerdo con lo manifestado por los propios protagonistas del formato en una aparición sorpresiva en la conferencia californiana.

Norman Reedus, Melissa McBride, Christian Serratos y Ross Marquand, entre otros, realizaron el anuncio ante la atónita presencia de los fanáticos.

¿Cómo será la miniserie secuela?

La nueva miniserie estará centrada en los personajes de Rick Grimes (interpretado por Andrew Lincoln) y Michonne Hawthorne (Danai Gurira) y se emitirá por la cadena estadounidense AMC, con fecha de estreno estimada para el próximo año.

Scott Gimple, showrunner de "The Walking Dead" desde la temporada 4 a la 8, retomará ese rol en el nuevo proyecto, que tendrá a Lincoln y Gurira también como productores ejecutivos.

El argumento consistirá en "una historia de amor épica de dos personajes modificados por un mundo cambiado, separados por la distancia, por un poder imparable y por los fantasmas de quienes fueron".

Rick y Michonne se enfrentan a otro mundo, construido sobre una guerra contra los muertos y, en última instancia, contra los vivos.

Los ocho episodios finales, a partir del 2 de octubre

Durante el mismo panel en Comic-Con, AMC confirmó que el adiós de su serie más exitosa comenzará a partir del 2 de octubre, cuando se estrenen sus ocho episodios finales.

La cadena estadounidense ya había estrenado la mayoría de los 24 episodios de la última temporada, pero los seguidores de la saga esperaban conocer el lanzamiento de los ocho capítulos que faltan para cerrar la trama de zombies más famosa.

"Quiero llorar y besar a todo el mundo, al mismo tiempo", bromeó Reedus ante miles de fanáticos congregados en el Centro de Convenciones de San Diego sobre la despedida del formato.

Nuevas series

El final de la serie antológica no supondrá una clausura total porque los espectadores podrán engancharse a las nuevas series derivadas del universo original.

El 14 de agosto, AMC estrenará la primera temporada de "Tales of the Walking Dead", un formato de episodios independientes que en cada entrega explorará los orígenes de alguno de los personajes

El universo creado en torno a "The Walking Dead" cuenta ya con los spin-offs "Fear the Walking Dead" y "The Walking Dead: World Beyond", sobre la generación que sobrevivió al apocalipsis zombie, que estrenó en octubre de 2020.

Además, AMC y Universal Pictures trabajan conjuntamente en una serie de películas en torno a la figura de Rick Grimes (Andrew Lincoln), protagonista excluyente de la serie durante sus nueve primeras temporadas.