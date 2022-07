El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le dio la bienvenida este sábado al primer grupo de 60 médicos cubanos que llegaron a Nayarit, estado al oeste de México, para iniciar sus actividades el lunes en el marco del programa IMSS Bienestar ante la escasez de especialistas en el país.

López Obrador defendió la contratación de este primer grupo de médicos y justificó que "no hay especialistas suficientes en México para atender a la población" y, además, señaló que de ser necesario, también traerán personal de Estados Unidos y de Rusia, ya que“la salud no tiene ideologías”, consignaron medios locales.

Durante la intervención del mandatario, un grupo de manifestantes interrumpió sus intervenciones y las de las autoridades presentes: el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el titular del IMSS, Zoé Robledo. Los manifestantes le preguntaron a AMLO sobre los médicos despedidos, a lo que respondió: “Los que fueron despedidos injustificadamente van a ser reinstalados" y añadió que revisarán su labor ya que no quieren "gente que cobre sin trabajar".

Para finalizar, expresó: "No deben de preocuparse los que están trabajando tienen su derecho, y vamos a mejorar el sistema de salud, no van a faltar los medicamentos”.

Asociaciones médicas mexicanas desaprueban la contratación por parte del gobierno de estos médicos, al considerar que esto "rebaja injustamente" a los profesionales del país.

"Los médicos extranjeros no cuentan con las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes", señalaron recientemente las Federaciones, Colegios y Colegiados Médicos de México en un comunicado.

En mayo de este año, el jefe de Estado informó que México tiene un déficit de aproximadamente 50.000 médicos generales y especialistas. Además, muchos profesionales son reacios a ser asignados a áreas remotas o de difícil acceso del país. Como ejemplo, el mandatario mencionó que faltan pediatras en las zonas rurales.



"No tenemos especialistas para trabajar en los hospitales, en las regiones más pobres, más alejadas", aseguró en su rueda de prensa diaria en Palacio Nacional, en Ciudad de México. López Obrador solicitó el contrato al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante una visita a La Habana el 8 de mayo.

"Estamos contratando a todos los médicos, pero como sabemos que no tendremos (profesionales) para cubrir toda la red de centros de salud, unidades médicas rurales, hospitales, por eso estamos haciendo este convenio para traer 500 médicos", añadió.