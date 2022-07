A tan solo un día de haberse firmado el acuerdo para reanudar la exportación de grano por el Mar Negro, Ucrania acusó este sábado a Rusia de lanzar misiles contra el puerto estratégico de Odesa y de incumplir "siempre" sus promesas. "El puerto de Odesa fue atacado específicamente cuando cargamentos de cereales estaban siendo procesados (...) Atacaron un territorio donde se encuentra el grano", dijo el portavoz militar Yuriy Ignat, después de que dos misiles de crucero Kalibr impactaran sobre la infraestructura portuaria y otros dos fueran derribados.

Desmentida rusa

El ministro de Defensa de Turquía, Hukusi Akar, declaró este sábado que las autoridades rusas negaron su participación en el ataque ocurrido este sábado. "Los rusos nos dijeron que no tenían absolutamente nada que ver con el ataque y que estaban estudiando la cuestión muy de cerca", señaló. No obstante, el ministro reconoció que el incidente tiene un carácter preocupante ya que su país funciona como garante de un pacto que convierte a Odesa y a otros dos puertos del país como zonas seguras para la exportación de grano.

EL portavoz de la administración ucraniana en Odesa, Serhi Bratchuk aseguró que cuatro misiles fueron lanzados contra el puerto. Uno de ellos impactó en la zona comercial, mientras que otros dos fueron interceptados por el sistema de defensa aérea ucraniano. El cuarto misil habría impactado en otra zona del puerto. Bratchuk aseguró que todos los proyectiles eran modelo Kalibr, empleados por las fuerzas rusas.



"El ataque es un escupitajo de Vladimir Putin en la cara del secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan" aseveró el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano refiriéndose al cuarto misil que impacto en la zona portuaria.

Por su lado, el ministro de Infraestructura de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, garantizó que Ucrania seguirá cumpliendo con las condiciones del pacto de Estambul, por la parte que les corresponde. El ministro aseguró que los bombardeos no detendrán el trabajo de las autoridades ucranianas. "No confiamos en Rusia, pero confiamos en nuestros socios y aliados, por eso la Iniciativa sobre el transporte seguro de granos y productos alimenticios desde los puertos de Ucrania se firmó con la ONU y Turquía, y no con Rusia”, recordó.

El acuerdo

El convenio sellado en Estambul es el primer gran acuerdo entre las partes en conflicto desde la invasión rusa el 24 de febrero y era esperado con ansias para ayudar a mitigar el hambre que, según la ONU, enfrentan 47 millones de personas adicionales debido a la guerra.

Ucrania se negó a firmar directamente en el mismo documento con Rusia, por lo que ambos países firmaron acuerdos idénticos por separado con Turquía y la ONU, en presencia de Guterres y Erdogan, en el palacio Dolmabahce de Estambul.

Antes de firmar, Ucrania advirtió que daría una respuesta militar inmediata si Rusia viola el pacto y ataca sus barcos o incursiona en sus puertos. El presidente ucraniano, dijo que la ONU deberá velar por el cumplimiento del acuerdo, que incluye el tránsito de barcos con granos ucranianos por corredores seguros para evitar las minas en el mar Negro.

Hasta 20 millones de toneladas de trigo y otros granos están bloqueados en los puertos ucranianos, sobre todo en Odesa, por buques rusos de guerra y las minas que puso Kiev para evitar un ataque anfibio. Volodimir Zelenski estima que el valor total de los granos de Ucrania ronda los 10.000 millones dólares.

Según fuentes del Ministerio de Agricultura ucraniano, citadas por Ukrinform, en el puerto de Odesa hay cereales almacenados dispuestos para la exportación, aunque sin concretarse su volumen. "No vamos a detallar esa carga, porque es competencia del departamento de Infraestructuras. Pero se están preparando los primeros envíos para mañana o pasado mañana", de acuerdo con ese medio.

Repercusiones

El presidente de Ucrania declaró que el ataque en el puerto de Odesa simplemente demuestra que Moscú está buscando formas de incumplir el acuerdo para la exportación de grano firmado solo un día antes con Naciones Unidas, Turquía y Ucrania. "Esto prueba solo una cosa: no importa lo que Rusia diga y prometa, encontrará formas de incumplirlo",acusó Zelenski en un video publicado en Telegram.

Farhan Haq, portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, recordó "Ayer, todas las partes se comprometieron claramente ante el mundo a garantizar el movimiento seguro del grano ucraniano y de sus productos relacionados". Refiriéndose a la gravedad de la actualidad mundial respecto a la seguridad alimentaria “Millones de personas de todo el mundo necesitan estos productos para aliviar la crisis alimentaria global y su sufrimiento de la población afectada. Es imperativo que la Federación Rusa, Ucrania y Turquía cumplan por completo con lo estipulado", añadió el portavoz de la ONU.

Por su parte, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, tildó de reprobable el ataque con misiles de Rusia. "Golpear un objetivo crucial para la exportación de granos un día después de la firma de los acuerdos de Estambul es en particular reprobable y de nuevo demuestra el total desprecio de Rusia por el derecho y los compromisos internacionales", escribió Borrell en Twitter.

El portavoz del Ministerio de exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, agregó que Rusia deberá asumir "toda la responsabilidad" si se rompe ese acuerdo. Refiriéndose a los mediadores del acuerdo, el portavoz agregó: "Es un ataque de Vladímir Putin ante al secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan".

Las reacciones de rechazo se extendieron también a la diplomacia de Estados Unidos, cuya embajadora en Kiev, Bridged Brink, recordó a través de Twitter que el acuerdo sobre los cereales no lleva firmado ni 24 horas y que Rusia debía rendir cuentas por lo ocurrido.