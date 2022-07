Luego de que el 13 de julio le entregaran el cuerpo y ella lo depositara en el panteón de Gendarmería de la ciudad salteña de Orán, Lucía Aleman, la madre de Gustavo Gallardo, el joven gendarme que habría fallecido durante un siniestro vial carbonizado, sigue dudando de la investigación.

A Catamarca/12 le aseguró que se constituirá como querellante en la causa y pedirá un nuevo examen de ADN como consecuencia de “un sinfín de irregularidades que cometió la Justicia” y que le impiden tener una certeza de lo que le sucedió a su hijo.

Lucia sólo tiene contención psicológica telefónica, ofrecida por Gendarmería Nacional, y asegura que la “incertidumbre le carcome el alma y la vida". Explica que está esperando que termine la feria judicial para constituirse como querellante en la causa en donde “debió investigarse qué le sucedió a su hijo y las circunstancias que lo llevaron al lugar en donde habría muerto”.

Según la hipótesis fiscal, el sub alférez Gallardo habría fallecido carbonizado el 28 de abril pasado luego de embestir la rueda del acoplado de un camión que circulaba sobre ruta nacional 38, a la altura del Río Coronel de Catamarca. Sin embargo, la Justicia demoró 75 días en entregar los resultados de ADN que confirmarían la identidad del gendarme.

Las circunstancias de la entrega de esos resultados, las que llevaron a Gallardo a circular a las 23.30 por ruta 38 y otras razones más que tienen que ver con lo que Lucía explica como “abandono de persona y pésima investigación”, son las que impiden que ella pueda tener la certeza de que sea su hijo quien falleció en ese lugar de la manera en que el fiscal instructor Federico Maturano se lo dijo.

“Tuve que radicar la denuncia de su desaparición porque no me querían dar los resultados de ADN y sin ADN yo no podía tener su cuerpo para enterrarlo. Ese día de la denuncia no me dieron copia y me llevaron a un lugar que no sé cuál es y me mostraron una pantalla de computadora que supuestamente era el resultado de ADN que era de mi hijo. El día anterior me impedían ver el cuerpo porque supuestamente ya no estaba en la morgue y después de ese resultado parece que si estaba porque desde la morgue me lo llevé para hacer el funeral”, contó la madre y agregó: "no sé por qué me mintieron".

Lucía menciona diferentes circunstancias extrañas que el fiscal no investigó. “Chocó en un auto que había comprado 2 horas antes en una ruta en donde no tenía por qué estar y con dinero que se esparció por el aire y no se quemó. Mi hijo tenía un anillo que no encontraron y tampoco nada de su celular. Conozco a bomberos que me dicen que en los siniestros siempre encuentran esas cosas, pero con mi hijo no pasó”, explicó.

La mujer contó que en este tiempo pudo hablar con diferentes personas que le fueron haciendo comprender más irregularidades en la causa. “Una genetista de Salta me dijo que el ADN no se entrega así como me pasó a mí y que no podía ser que teniendo el resultado me lo hayan negado”.

Lucía espera poder hablar con abogados de Derechos Humanos para que le permitan hacer un nuevo ADN y de esta forma tener la certeza de que su hijo fue quien murió en el accidente y poder denunciar las omisiones de la fiscalía catamarqueña.

“Fuimos a su departamento y había papeles desparramados por todos lados. El fiscal creyó en lo que le dijo el vendedor del auto que fue el único que hizo negocio porque mi hijo le dejó el suyo y se fue con un vehìculo más barato y sin papeles. Le creyó y nunca investigó nada. Ni siquiera un seguimiento de su teléfono para saber en dónde estuvo y qué hacia camino a La Rioja cuando debería haberse ido a Salta”, aseguró angustiada.

Por último, la mujer aseguró que pedirá que en la investigación se cambie de fiscal. “Nunca puso a los peritos a trabajar. Debió haber hecho lo que pedí, que era una búsqueda inmediata. Qué certezas tengo solo sospechas y nada. Un auto jamás puede explotar por explotar, tantos casos de choques que no pasa eso. Capaz esto pasa porque la gente se queda callada porque no tiene recursos, entonces ellos hacen lo que quieren, tal vez. Yo ahora necesito estar segura y ningún juez me puede impedir eso”, concluyó.