Banfield y Argentinos animaron este lunes por la noche un partidazo que tuvo de todo, incluso un final muy caliente por un penal agónico que le permitió al Bicho llevarse el 1 a 1 y quedar a dos unidades del líder Atlético Tucumán. Para el Taladro, el punto lo dejó en la exacta mitad de la tabla: puesto 14.

Faltaba apenas un minuto de los seis de adición cuando Carabajal recibió dentro del área y fue derribado groseramente por Maciel. Pero el juez de línea señaló posición adelantada del de Argentinos y los corazones banfileños reanudaron sus latidos... Hasta que apareció el VAR, claro. El árbitro fue a revisar la jugada, corroboró que no había tal offside y pitó la pena máxima a pesar de la lluvia de insultos que lo bañaban desde la platea.



Miguel Torrén le rompió el arco a Cambeses y Argentinos alcanzó el 1 a 1 justo antes del final, uno que tuvo a casi todos los muchachos de camiseta verdiblanca reclamando al árbitro Nicolás Ramírez por una decisión que fue acertada.



El empate del final le puso algo de justicia al resultado por la constante búsqueda del Bicho y a su vez castigó en exceso a un Banfield que hizo gala de su efectividad para ponerse en ventaja. El 1 a 0 llegó a los 39 minutos con un remate del lateral derecho Coronel, que no encontró la mejor reacción de Lanzillota. Y aunque entregó la pelota a la visita, el equipo de Claudio Vivas no escatimó en mandar jugadores al ataque cuando la ocasión era propicia. Así, por ejemplo, el otro lateral, el venezolano Luis Mago reventó el travesaño con un zurdazo memorable que por unos centímetros no fue el 2 a 0.

Argentinos también chocó contra el palo un rato después. Fue con un disparo desde afuera del área del propio Carabajal, de lo mejor del Bicho tanto anoche como en el torneo. En contraste, la que no anduvo también fue la dupla de ataque compuesta por Reniero y Verón, que venían en alza. El sábado tendrán revancha, cuando el Bicho reciba a San Lorenzo. Por su parte, Banfield visitará a Estudiantes.