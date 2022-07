Mientras la ministra de Economía, Silvina Batakis, se encontraba enfrascada en intensas negociaciones en los Estados Unidos, en la Casa Rosada lo que abundaba eran las versiones de posibles cambios en el gabinete nacional. En ese contexto, volvió a sonar fuerte el nombre del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Según trascendió, el sábado, durante el almuerzo que compartieron el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la Quinta de Olivos, el mandatario le propuso a CFK el desembarco en el Poder Ejecutivo del tigrense, pero ella habría quedado en pensarlo y aún no estaría definido ni acordado cuál es el lugar que le darían. Por ahora no hay confirmación oficial, pero es algo que se debate en las mesas chicas dentro del Gobierno, y una discusión que no está saldada luego de la incorporación de Batakis.

Massa, tal como insistió luego de la renuncia del exministro de Economía, Martín Guzmán, hace más de tres semanas, no se conforma con un solo lugar en el gabinete, sino que querría llevar a su equipo a varias áreas del gobierno. Antes de la designación de Batakis, el domingo que el Presidente tomó la definición del reemplazo, el titular de la Cámara de Diputados había estado varias horas con Fernández en la Quinta de Olivos pensando opciones y diagramando escenarios posibles. Según supo este diario, en aquella ocasión Massa había pedido, no solo la cartera de Economía, sino también el Banco Central --actualmente conducido por Miguel Pesce-- y la AFIP, liderada por Mercedes Marcó del Pont, entre otras cosas.

En esta ocasión, el tigrense estaría insistiendo con lo mismo y seguiría con la idea que tiene hace meses, de que su incorporación al gabinete se va a dar con la condición de que el cambio sea "estructural". Por ese mismo motivo también rechazó anteriormente la propuesta que le hizo Fernández semanas antes de la renuncia de Guzmán, cuando le ofreció el lugar de Matías Kulfas, para abandonar la presidencia de la Cámara de Diputados y quedar al frente del ministerio de Desarrollo Productivo.

Lo cierto es que CFK nunca estuvo de acuerdo con darle demasiado poder a Massa y la noche de la designación de Batakis, cuando el Presidente y la Vice retomaron el diálogo después de meses de no hablarse, ella habría vetado esa opción y optado por hacer solo un cambio y designar frente al ministerio de Economía a la actual ministra. Habrá que ver si esta vez CFK acepta el ingreso de Massa y, en ese caso, bajo qué condiciones.

"Todo puede pasar, hay que sostener y apoyar al gobierno", destacan desde sectores que se referencian con la expresidenta. Cerca del Presidente, en tanto, prefieren el silencio y aclaran que "las medidas no se anuncian con anticipación". Una de las posibilidades es que Massa ingrese a la Jefatura de Gabinete, pero en ese caso habría que ver qué rol le dan al actual líder de los ministros, Juan Manzur, que dejó la gobernación de su provincia para ocupar el cargo. Una posibildidad es el Ministerio del Interior



Otra opción es que Massa ingrese al frente de algún rol en el área económica, ya sea como ministro de Economía, lo cual generaría un problema por la reciente designación de Batakis, o que opten por la creación de una especie de figura de "coordinador" del área económica que, en tal caso, también significaría licuar el poder y opacar la figura de la flamante ministra. Todo eso aún está por verse y para tomar definiciones se estima que desde el Gobierno esperarán el regreso de la ministra, para, además, poder evaluar los resultados que traiga de Estados Unidos.

Día agitado en Casa de Gobierno

Casa Rosada fue durante todo el día un desfile de funcionarios que entraban y salían por el salón de los Bustos en medio de los nervios y la tensión que generaron las negociaciones de la ministra de Economía en Washington. Primero lo hicieron el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, luego el canciller, Santiago Cafiero; también la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y por último, el titular de la AFI, Agustín Rossi, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. No todos estuvieron con el Presidente, pero los que sí lo hicieron, como el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y Rossi indicaron que "lo vieron bien de ánimo", y "de buen humor".

El Presidente este lunes alivianó su agenda de actos y salidas para poder seguir al detalle las negociaciones de Batakis y mantener distintos encuentros con sus funcionarios más cercanos. El que estuvo varias horas en Casa Rosada "monitoreando" las reuniones de la titular de Hacienda en Estados Unidos fue Cafiero, que aclararon que no estuvo con el Presidente.

La ministra de Economía, mientras tanto, sostuvo diversas reuniones desde muy temprano en Washington, acompañada siempre por el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, y la viceministra de la cartera, Karina Angeletti. Batakis estuvo en la sede del FMI con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, por primera vez, y antes con el asesor de Janet Yellen, David Lipton. Por último se dirigió a la sede del Banco Mundial donde sostuvo un encuentro con el director gerente de Operaciones del organismo multilateral, Axel Von Trotsenburg.

"Batakis está de reunión en reunión y al final del día hablará con Alberto, le contará todo y verán qué hacen", expresaron en diálogo con este diario en Balcarce 50 y aclararon que, a diferencia de lo que circuló durante la jornada, "no está previsto que Batakis hable desde allá, ni mucho menos". Con respecto al diálogo entre el Presidente y la Vice indicaron que, a diferencia de Massa, que "habla con todo el mundo", entre ellos "a veces hablan y a veces hay otros hablando", uno de esos interlocutores no sería el diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, que aclaran que "no está muy activo últimamente".

El miércoles, una vez que Batakis retorne a suelo argentino, quizás haya anuncios por parte del Gobierno, ya sean nuevas medidas económicas --que en un principio se dijo que serían este fin de semana, algo que finalmente no ocurrió-- o nuevos cambios en el gabinete, con el posible desembarco de Massa. Solo resta esperar.

Evita



El Presidente decidió que homenajeará un nuevo aniversario de la muerte de Eva Perón en la localidad de Chapadmalal, donde reainugurará el hotel número seis del complejo que estuvo cerrado durante quince años. Para esas obras el Gobierno realizó una inversión por 185 millones de pesos y el complejo incorporará 650 plazas. Los primeros visitantes serán estudiantes que estén realizando viajes de estudios o de fin de curso de escuelas de todo el país. Al acto, entre otros funcionarios del gobierno nacional, asistirá el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.

Fernández decidió viajar al balneario ícono del peronismo durante la mañana del martes y no asistir al acto que hará la CGT en homenaje a Evita, en su sede de la calle Azopardo por la tarde. Aún no está definido si participará del homenaje que organizó el PJ bonaerense en la localidad de Moreno, o si irá a uno que realizará el PJ nacional en su sede de la calle Matheu. Allí se lanzará la campaña "Las mil y una Evita, una mujer que cambió la historia".