La primera jornada de la ministra de Economía, Silvina Batakis, en Washington dejó dos títulos: un tuit de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), destacando los "esfuerzos iniciales" de la ministra para fortalecer la sostenibilidad fiscal y la aprobación de un financiamiento por 200 millones de dólares por parte del Banco Mundial. Esta señal se da en un momento de corrida cambiaria que se sostiene desde hace semanas y el gobierno no puede frenar dada la escasez de divisas en las arcas del Banco Central e incluso impacta en el desembolso de créditos por parte de algunos organismos internacionales. Mañana le toca el turno al sector privado.

"Batakis aplicó una estrategia inteligente. Primero contó un poco de su experiencia para que la conozcan. Ser ministra de la provincia de Buenos Aires es igual o más desafiante que ser ministra de economía nacional y ellos lo saben. Luego, detalló una a una las once medidas que tomó desde que asumió la gestión", cuentan desde la comitiva que acompañó a la ministra en su primera jornada y destacaron particularmente su conocimiento político y económico para manejarse a pesar de sus pocos días de gestión, a diferencia de su antecesor Martín Guzmán.

"Que la conozcan y que la escuchen", pidió Alberto Fernández a quienes trabajaron en la agenda de la ministra en su primera visita oficial a Estados Unidos. Para lograr ese objetivo, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, logró el viernes último cerrar reuniones con organismos internacionales, el sector público y privado. "Después de esta primera intensa jornada de trabajo, la han escuchado con interés. El primer dÍa el objetivo está cumplido", aseguró Argüello en diálogo con PáginaI12.

Hoy tocó el plato fuerte con el tridente Tesoro estadounidense, FMI y Banco Mundial. La jornada de reuniones de Batakis comenzó a las 11.30 de la mañana en Avenida Pennsylvania al 1500, al lado de la Casa Blanca. Allí se juntó con los tres máximos responsables del área internacional del Tesoro -es decir el Ministerio de Economía- estadounidense, el asesor de la secretaría del Tesoro, David Lipton; el subsecretario de Relaciones Institucionales, Andy Baukol, y el subsecretario adjunto de Hemisferio Occidental y Asia del Sur, Michael Kaplan.

Tras ese encuentro, la ministra y la comitiva fueron a las oficinas del Fondo Monetario Internacional. Allí los esperaban la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva, que pospuso un día compromisos que la ubicaban fuera de Washington para conocer a la nueva ministra.

En una reunión que duró casi tres horas con almuerzo de trabajo incluido, aunque con sólo 20 minutos de encuentro de ambas a solas, hablaron "de la situación macroeconómica argentina en medio del actual contexto global derivado del conflicto bélico en Ucrania e intercambiaron visiones sobre los desafíos económicos y sociales de la Argentina", explicaron desde el Ministerio de Economía.

La escueta referencia al encuentro del que estaba expectante gran parte del arco político por parte de la voz oficial del Ministerio se complementó con un tuit de la propia Georgieva en el que hizo referencia a la sostenibilidad fiscal y remarcó la importancia de implementar "decisivamente" el programa.

"Otra productiva reunión con la ministra Silvina Batakis . Damos la bienvenida a sus esfuerzos iniciales para fortalecer la sostenibilidad fiscal y coincidimos en la importancia de la implementación decisiva del programa para abordar los desafíos económicos y sociales de Argentina", esctibió Georgieva en Twitter. Batakis, por su parte, puso en la misma red social que fue "un encuentro muy productivo".



"Se estaba refiriendo a las once medidas que describió la ministra. Pero el FMI siempre va a pedir más", aseguran desde la comitiva. No es la primera vez que Georgieva sentencia en público lo que el gobierno quiere disimular. Luego del primer encuentro bilateral que habían tenido de manera virtual, Georgieva advirtió en una entrevista que a veces eran necesarias acciones dolorosas para estabilizar la economía al referirse al caso argentino.

Batakis se despidió del lunes con un encuentro con el director general de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg. De ese encuentrose llevó la aprobación por parte del Directorio de un nuevo proyecto por 200 millones de dólares para brindar financiamiento a pequeñas y medianas empresas que trabajan en las áreas de innovación y desarrollo tecnológico (ver nota aparte).

Mañana, inversores

La agenda del martes presenta un nuevo desafío que son los inversores privados, entre los cuales se encuentran los acreedores que entraron en el canje de deuda que renegoció Guzmán a fines de 2020. Contempla un desayuno de trabajo en la sede de la Embajada argentina con inversores y analistas privados. A pesar de que fue organizada el viernes, confirmaron su presencia más de 30 personas que viajan desde Nueva York "con avidez de escucharla".

Pasado el mediodía, Batakis participará de un encuentro que se llevará a cabo en la U.S. Chamber of Commerce con representantes de las principales compañías que invierten en la argentina como Pepsico y Procter and Gamble. Allí está previsto que la ministra brinde una presentación y reciba preguntas. Finalmente, mantendrá cuatro reuniones bilaterales con el presidente de la petrolera Chevron para producción y explotación en Africa y América Latina, Clay Neff; directivos de General Motors, Amazon y Google.