Juan Lucio es uno de los referentes de la comunidad wichí Tres Paraísos, de General Mosconi, que planteó, junto a otros, ante el ministro de Salud, Juan José Esteban, la falta de prácticas interculturales para la atención sanitaria de las comunidades originarias. Eso sucedió el martes de la semana pasada. Ayer a la madrugada falleció su hija de tres años luego de presentar complicación de un cuadro respiratorio y vómitos.

Según el informe oficial del Ministerio de Salud de la provincia, la niña de 3 años, "de Misión 3 El Paraíso tuvo asistencia médica periódica", tenía como antecedente retraso madurativo severo, cuadriparesia espástica y déficit sensorial. Ingresó a la guardia hospitalaria el 23 de julio con dificultad respiratoria. Se indicó que entonces se hicieron los exámenes de laboratorio y una radiografía de tórax y se coordinó con el equipo medico del Hospital Juan Domingo Perón la derivación por neumonía bilateral.

La niña, por su patología, corría riesgo de bajo peso y consumía leche de fórmula (medicamentosa) entregada por el sistema sanitario público, de manera periódica. Desde el hospital de Tartagal informaron que anoche la nena se descompensó; se indicó que presentaba una sepsis con falla renal y luego tuvo un paro cardíaco.

Con ella, son cuatro niños y niñas fallecidos en las comunidades de Mosconi, en del departamento San Martín, desde el 13 de junio pasado.



Lucio relató lo acontecido cuando su hija fue atendida. “Ella empezó con los vómitos el sábado a las 5 de la mañana”, contó. Aseguró que en ese momento “como no tenía el teléfono del Hospital”, se comunicó con el 911 y la llevaron al Hospital de Mosconi.

El vocero dijo que en el centro sanitario la mantuvieron sin internar hasta las 13 pese a que les había indicado que la veía en mal estado. Cuando finalmente la internaron “parece que no le encontraban la vena para (ponerle) el suero”, por lo que la derivaron al Hospital Juan Domingo Perón, ubicado en Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín.

El domingo “ella empezó a empeorar y me dice mi señora que ya estaba en terapia intensiva”. Pero el cuadro no mejoró y finalmente falleció a las 2.30 de este lunes último.

Una historia de atenciones demoradas

Lucio contó que su niña nació por parto normal en el Hospital Juan Domingo Perón. Pero a los seis meses, tras un episodio de vómitos y fiebre, pidieron la atención médica. “Yo pedí la ambulancia y ellos (del Hospital) me decían que no estaba. Por la demora ella empeoraba y estaba re mal”, contó el referente a Salta/12.

En aquel entonces primero fue trasladada a Tartagal y luego al Hospital Materno Infantil, de Salta Capital, “Ahí los médicos me dijeron que mucha fiebre afectaba la cabeza. Y estuvo tres semanas en terapia y después le dieron el alta. Pero ahí el médico me dijo que no iba a ser normal”, y se le declaró la discapacidad.

El ingreso de la niña al Hospital fue en recurrentes ocasiones, y hasta les dieron una vivienda con una pieza acondicionada “para que ella pueda estar tranquila y mejor”. Lucio indicó que a su hija se la alimentaba “con leche Vital” por sonda. Mientras, su traslado era en brazos o en un cochecito, dado que esperaban que concluya la gestión para acceder a una silla de ruedas, cuyo trámite ya había sido iniciado.

Lucio reconoció que desde el Hospital moscoense los enfermeros iban a la comunidad a realizar el control “pero el problema es que no había médicos”, para dar otras respuestas y acceder a una atención más completa.

El referente tiene otras cuatro hijas “que ya están grandes”, y esta beba es la segunda de sus hijos que pierde la vida, pues en 2001 perdió a otro hijo que en ese momento tenía dos años de vida. “Siempre fue por lo mismo. Por la falta de atención”, denunció.