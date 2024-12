Un fiscal porteño citó al futbolista Teófilo Gutiérrez por “incitación al desorden”, luego de que el jugador festejara un gol haciendo gestos contra la hinchada de Boca en el partido del domingo contra Rosario Central. La pena podría ser de 400 a 2 mil pesos y de dos a diez días de arresto. Según el Código Contravencional, tiene un plazo de cinco días para presentarse a declarar.

El abogado Vadín Mischanchuk tomó la decisión de denunciar al futbolista mientras transcurría el partido, al advertir los gestos que hizo el jugador hacia la tribuna de Boca luego de convertir un gol. Durante el encuentro, el ex jugador de River se tapó la nariz e hizo la señal característica de la banda de la camiseta de su ex club. Sus rivales reaccionaron y se interrumpió momentáneamente el partido. Luego, el jugador de Boca Ricardo Centurión pateó a Gutiérrez y ambos se fueron expulsados de la cancha, momento en que Gutiérrez volvió a repetir los ademanes hacia la tribuna de Boca.

Eduardo Coudet, técnico de Rosario, salió a defender a su jugador: "Teo no robó ni pegó. Hay muchos más problemas que un gesto en una cancha". Desde el equipo de Boca, Tévez criticó a Gutiérrez: "No me sorprende lo de Teo. Ya sabemos la clase de jugador que es".

Desde River, el presidente Rodolfo D’Onofrio, dijo: "Hay que tener cuidado. No voy a negar que un gol de Teo a Boca bienvenido sea, pero de ninguna manera acepto que haya un gesto porque eso genera violencia". El ex jugador de River Ramiro Funes Mori celebró el gesto de Teo por tuiter, pero luego eliminó el comentario y se arrepintió.