Luego del pedido de decenas de influencers y celebridades, el director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, respondió a las repercusiones de la campaña "Make Instagram Instagram Again", y aseguró que la red social continuará priorizando los videos por sobre las fotos.

"Quiero ser claro, vamos a seguir apoyando las fotos, es parte de nuestra herencia. Me encantan las fotos, sé que muchos de ustedes también aman las fotos", explicó Mosseri en un video subido a Twitter.

Y agregó, en relación con las acusaciones, se busca imitar a TikTok: "Dicho esto, debo ser honesto, creo que más y más de Instagram se convertirá en (una plataforma de) video con el tiempo, vemos esto incluso si no cambiamos nada, si se mira el feed cronológico, o lo que la gente comparte."

En esta línea, el CEO argumentó que los cambios son impulsados por los mismos usuarios con sus consumos y comportamientos dentro de la red social. "Si se observa lo que le gusta, consume y ve a la gente en Instagram, eso también está cambiando cada vez más al video con el tiempo, incluso cuando empezamos a cambiar algo. Así que vamos a tener que apoyarnos en esta situación, mientras continuamos apoyando las fotos", remarcó.

"Solo quiero fotos"

Las palabras del empresario estadounidense se conocen luego de que la petición superara todas las expectativas cuando las reconocidas magnates y estrellas de reality shows, Kim Kardashian y su media hermana, Kylie Jenner, compartieron el posteo en sus historias de IG. Ambas empresarias cuentan con 326 millones y 360 millones de seguidores respectivamente en la red social.



El mensaje completo de la imagen viralizada dice "Make Instagram Instagram Again (Stop trying to be TikTok. I just want to see cute photos of my friends). Sincerely, everyone", que traducido quiere decir: "Hagan que Instagram vuelva a ser Instagram (Dejen de intentar ser TikTok. Solo quiero ver fotos lindas de mis amigos). Atentamente, todos."

Además, ya se había creado una petición oficial en el sitio change.org hacia la compañía Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, en la que se le reclamaba por los cambios efectuados en la experiencia de usuario, así como en el algoritmo de contenido publicitario y de recomendaciones de cuentas. También se hace una queja para que el feed o pantalla de inicio de la red social vuelva a ser cronológica como en sus inicios.

Respecto a estas peticiones, Mosseri señaló, en primer lugar, que el formato de "pantalla completa" para las publicaciones es "un testeo para un pequeño porcentaje de personas" y que "podría ser una experiencia más divertida y atractiva", pero reconoció que "no está bueno todavía".

Por otro lado, se refirió a las recomendaciones: "Son publicaciones en tu feed de cuentas que no sigues. La idea es ayudarte a descubrir cosas nuevas e interesantes en Instagram que quizás ni siquiera sepas que existen. Ahora, si ves cosas en tu feed que no te interesan, esto significa que estamos haciendo un mal trabajo en la clasificación y tenemos que mejorar."

Por último, el ejecutivo de la red social sentenció que el objetivo de los cambios es "realizar el mejor esfuerzo para los creadores de contenido más pequeños", para ayudarlos a llegar a una nueva audiencia.

"Nos mantendremos comprometidos con las fotos, así como colocando el contenido de tus amigos en la parte superior del feed al frente de las historias, cuando sea posible. Pero también necesitaremos evolucionar porque el mundo está cambiando rápidamente", cerró.

Por qué es valiosa la opinión de la familia Kardashian

Tiempo atrás, la opinión de Kylie Jenner fue crítica debido a su influencia y su rol en las plataformas, sobre todo, con lo que ocurrió con la ahora venida a menos, Snapchat.



En 2018, Jenner publicó un tweet en el que señalaba que ya "nadie usaba Snapchat" y que "se habían ido todos". Estos mensajes provocaron que la empresa Snap Inc. perdiera 1300 millones de dólares en valor de mercado en Wall Street.

Los miembros de la familia Kardashian-Jenner también dependen en gran medida de Instagram para la venta de productos como maquillaje, ropa y promoción de sus marcas.