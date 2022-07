A través de la publicación de una imagen viral con el texto "Make Instagram Instagram Again" (Hagan que Instagram vuelva a ser Instagram, en español), decenas de influencers y celebridades rechazaron las últimas actualizaciones que introdujo la plataforma, a la que acusan de querer parecerse a su competencia, TikTok.

El mensaje completo de la imagen viralizada dice "Make Instagram Instagram Again (Stop trying to be TikTok. I just want to see cute photos of my friends). Sincerely, everyone", que traducido quiere decir: "Hagan que Instagram vuelva a ser Instagram (Dejen de intentar ser TikTok. Solo quiero ver fotos lindas de mis amigos). Atentamente, todos."

La campaña, que desde un comienzo tuvo bastante repercusión, superó todas las expectativas cuando las reconocidas magnates y estrellas de reality shows, Kim Kardashian y su media hermana, Kylie Jenner, compartieron el posteo en sus historias de IG. Ambas empresarias cuentan con 326 millones y 360 millones de seguidores respectivamente en la red social.

En este contexto, se supo que hay una petición oficial en el sitio change.org hacia la compañía Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, en la que se le reclama por los cambios efectuados en la experiencia de usuario, así como en el algoritmo de contenido publicitario y de recomendaciones de cuentas. También se reclama que el feed o pantalla de inicio de la red social vuelva a ser cronológica como en sus inicios.

Actualmente, Instagram prioriza la publicación videos de formato corto, al estilo TikTok, y sugiere a los usuarios contenidos de cuentas que aún no están siguiendo, según los "me gusta" que estos coloquen en la plataforma.

Varios instagrammers manifestaron en Twitter su decepción debido a que la mayoría de los usuarios no pueden ver el contenido que orgánicamente siguen y se quejaron por la aparición en exceso de publicaciones pagas.

Últimas actualizaciones de Meta

La semana pasada, Meta anunció un rediseño para la aplicación de Facebook que presenta la pestaña "Inicio" ubicada en el centro de la aplicación y tiene mucho en común con TikTok. Pero eso no fue todo.

Además, la empresa agrandó la pantalla de visualización y agregó un modo de desplazamiento basado en algoritmos que prioriza el contenido entretenido que los usuarios quieren ver, incluso si es de extraños, por sobre las actualizaciones de estado de los amigos. Las actualizaciones de amigos, finalmente, se encontrarán en otra pestaña llamada "Feeds".

En cuanto a Instagram, la compañía de Mark Zuckerberg anunció que cualquier video que publiquen los usuarios y que dure menos de 15 minutos se convertirá automáticamente en un "reel". De esta manera, podrá ser elegible para ser recomendado y visto por más personas gracias el algoritmo de publicaciones.

Por qué es valiosa la opinión de la familia Kardashian

Según medios especializados como The Verge o Bloomberg, se espera que Instagram brinde una respuesta formal a la petición, aunque hasta el momento no hubo ningún tipo de declaración oficial.

No obstante, se considera que la opinión de Kylie Jenner es algo que debería "seguirse de cerca" debido a su influencia y su rol en lo que ocurrió con la ahora venida a menos, Snapchat.

En 2018, Jenner publicó un tweet en el que señalaba que ya "nadie usaba Snapchat" y que "se habían ido todos". Estos mensajes provocaron que la empresa Snap Inc. perdiera 1300 millones de dólares en valor de mercado en Wall Street.

Los miembros de la familia Kardashian-Jenner también dependen en gran medida de Instagram para la venta de productos como maquillaje, ropa y promoción de sus marcas.