La cantante estadounidense Britney Spears regresará a la música mucho más pronto de lo esperado y de la mano de Sir Elton John, ya que ambos artistas grabaron a dueto una nueva versión del clásico "Tiny Dancer", de 1971.

Según fuentes consultadas por la revista Page Six, la estrella del pop de 40 años se reunió "discretamente" con John en un estudio de grabación de Beverly Hills durante la semana pasada. En este sentido, se precisó que el sencillo será lanzado en agosto próximo.

"(La colaboración) fue idea de Elton y Britney es una gran fan. Han grabado un remix de 'Tiny Dancer' a dúo completo, y es increíble. Britney estuvo en el estudio en la semana pasada con Elton para la sesión de grabación supersecreta supervisada por el superproductor Andrew Watt", detalló la fuente.



Asimismo, Watt ya había colaborado con el intérprete británico para su último álbum "The Lockdown Sessions" y es reconocido por haber producido álbumes para artistas como Justin Bieber, Miley Cyrus, Pearl Jam y Ozzy Osbourne. Además, ganó el Premio Grammy 2021 al Productor del Año.

“Ya la tocaron para la gente de su sello discográfico, y todo el mundo se está volviendo loco. Es tan bueno y dicen que puede ser la canción del verano. Britney está de vuelta”, remarcó la fuente.

"Tiny Dancer" fue escrita por John y Bernie Taupin. Se publicó originalmente en el álbum de John de 1971, "Madman Across the Water", y luego como sencillo en 1972. Fue clasificada como la número 47 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de Rolling Stone en 2021.



De esta manera, ya se generaron expectativas por el tema debido a que el pianista y compositor de 75 años gozó de un éxito rotundo por su sencillo "Cold Heart", en el cual colaboró con su compatriota Dua Lipa y que fue remixado por el dúo electrónico Pnau, el cual volvió a posicionarlo al tope de las listas musicales del todo el mundo.

Respecto a la intérprete de "...Baby One More Time", se trata del primer sencillo en seis años, luego de publicar su último álbum de estudio "Glory" en 2016, del cual salieron dos temas comerciales: "Make Me..." y "Slumber Party".