El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, defendió la creación del nuevo instrumento que dispuso incentivos financieros y cambiarios para que los productores de soja liquiden las exportaciones acumuladas en silobolsas antes del 31 de agosto. En diálogo con AM750, se entusiasmó con que ahora se concretarán las ventas, que se estiman en 18.000 millones de dólares. "Creo que van a liquidar, si no, no hubieramos sacado la medida", sostuvo.

Pesce afirmó que la medida "sólo beneficia a los productores de soja", y que "no hay desdoblamiento cambiario ni dólar agro". "Creemos que los productores van a liquidar los granos", señaló Pesce sobre el nuevo régimen para que los productores agropecuarios aceleren la venta de la cosecha.

El régimen prevé que el 70 por ciento de lo que se venda podrá ser aplicado a un depósito a la vista en pesos ajustado por la evolución del dólar y el 30 por ciento restante podrá utilizarse para la compra de dólares con una cotización equivalente al tipo de cambio oficial más el impuesto País y el adelanto de ganancias.

"El problema que nos habían planteado por el cual no se realizaban las liquidaciones de soja era que no había un instrumento que preservara el valor como lo preservaba el activo del poroto de soja. Ahora estamos ofreciendo este instrumento que creemos que es conveniente", señaló Pesce.

Anoche, en declaraciones a IP Noticias, el productor agropecuario Gustavo Grobocopatel ya anticipó un rechazo, y si bien consideró que "es un incentivo", advirtió que "no va a resolver la situación" y confirmó que no liquidará sus exportaciones acumuladas en silobolsas.



Según dijio Pesce a La García, por AM750, "el productor hará la cuenta y venderá". Para el presidente del BCRA, "no hay ningún incentivo cambiario", sino que "se crearon dos instrumentos de inversión". "No se los eximió de retenciones. No se les aplicó un tipo de cambio diferencial para la compra de dólares. Lo que se les permite es un beneficio que tienen cuando venden: construir el plazo fijo chacarero que remunera con ajuste sobre el tipo de cambio oficial".

"Ese plazo fijo ahora se ha convertido en una cuenta corriente para permitir que con el dinero que tengan disponible puedan hacer compras", indicó Pesce. Según expresó, la medida fue consensuada con los ministerios de Economía y Agricultura. "Se ofrece una solución a un problema que nos plantea una cadena productiva", sintetizó.

Para Pesce, la medida no favorece al sector agroexportador, sino que apunta sólo a los productores de soja que todavía tienen los granos acumulados. En la última semana, el presidente Alberto Fernández le apuntó a los "sectores especuladores" que buscaban forzar una devaluación para liquidar sus exportaciones. "Beneficio cambiario hubiera sido vender la soja a un tipo de cambio distinto al que establece la normativa cambiaria y la reglamentación del impuesto a las retenciones. Eso no cambió. Lo único que se habilita es un instrumento de inversión", indicó el presidente del BCRA.



Respuesta a las Pymes

Pesce también salió al cruce del presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Roastto, quien este miércoles, también por AM750, se quejó de la falta de medidas para las pymes exportadoras. "Suena ingrato el planteo, beneficiamos al sector con cada medida, hicimos excepciones en el sector externo pensando en las pymes", le respondió Pesce.

"El problema es que no entendieron la norma, lo único que hicimos fue habilitar instrumetnos de inversión para que obtengan los productores de soja por la venta de su producto", agregó Pesce. "Por ahí lo que Rosatto quiere es que igualemos a las pymes con el sector sojero y apliquemos retenciones del 33 por ciento. Es absolutamente injusto y desmedido", señaló.

Las claves del dólar soja que anunció el Gobierno

La medida anunciada este martes por la noche con el Banco Central prevé que los rpoductores "realicen un depósito a la vista en las entidades financieras con retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio A3500, conocido como Dólar Link, por hasta el 70 por ciento del valor de la venta de granos”, detallaron en el Central.

Además, el 30 por ciento restante de las ventas se podrán aplicar a “la formación de activos externos”, o sea a la compra de dólares.

Los productores podrán acceder a estas divisas a un precio equivalente al del dólar oficial más es recargo del impuesto País y las retenciones a cuenta que percibe la Afip. A los valores actuales, esa cotización sería de 239,75 pesos.

En una venta de 1 millón de pesos, los productores podrían adquirir unos 1300 dólares, mientras hacen un depósito a la vista ajustado por dólar oficial otros 700.000 pesos. Algunas estimaciones indican que existen entre 13 mil y 18 mil millones de dólares que están acumulados en los campos sin vender.

La medida busca reconocer el valor en divisas de la soja como un activo y despejar la incertidumbre de una devaluación, que se instaló en las últimas semanas de fuerte corrida y especulaciones. La autoridad monetaria apuesta a que esta estrategia permita anticipar el ingreso de divisas el próximo mes, con el objetivo de incrementar la oferta de dólares en el mercado de cambio hasta agosto.

A partir de esa fecha disminuyen fuertemente los gastos de divisas para la compra de energía y comienza también la liquidación de cosecha fina.