El Banco Central (BCRA) dispuso este miércoles un régimen especial y temporal con incentivos financieros y cambiarios para que los productores agropecuarios aceleren la venta de la cosecha soja y liquiden buena parte de esas divisas antes del 31 de agosto, con el objetivo de aflojar la presión del dólar. Se estima que se acumularon hasta 18 mil millones de dólares sin liquidar.

De esta manera, con el 30% de las ventas, los empresarios sojeros podrán comprar divisas al valor del dólar oficial más el impuesto PAIS y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP, lo que se conoce como "dólar solidario". En tanto, con el 70% restante del valor de venta, podrán realizar un depósito a la vista en pesos con retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio A3500, conocido como Dólar Link.

Por qué el Banco Central estableció esta medida

Con esta medida, el organismo monetario busca "equilibrar a los productores agropecuarios con los beneficios que disponen los distintos sectores productivos", como las industrias manufactureras, la energética y el sector del conocimiento cuando incrementan sus exportaciones.

Y apuesta a anticipar el ingreso de divisas el próximo mes, para incrementar la oferta de dólares en el mercado de cambio hasta agosto, ya que a partir de esa fecha disminuyen los gastos de divisas para la compra de energía y comienza la liquidación de cosecha fina.



La determinación se enmarca en un complicado panorama económico con una inflación creciente y el objetivo de despejar la incertidumbre de una devaluación. No solo apunta a acelerar la venta del stock de soja, sino permitirle a la AFIP sumar recaudación a través del impuesto PAÍS y la retención a cuenta de ganancias.

Algunas estimaciones indican que existen entre 13 mil y 18 mil millones de dólares que están acumulados en los campos sin vender. Y que las toneladas de soja acumuladas están en manos de 40 mil productores, es decir que se encuentra en una situación atomizada.

El BCRA oficializó el dólar soja

Hasta cuándo se podrá liquidar con "Dólar soja"

El nuevo régimen estará disponible hasta el 31 de agosto. Al respecto, el productor agropecuario Gustavo Grobocopatel, consideró en diálogo con IP Noticias que es “un incentivo”, pero que “no va a resolver la situación”. Y defendió el no querer liquidar la cosecha.

Por su parte, el titular del BCRA, Miguel Pesce, indicó que la medida no favorece al sector agroexportador, sino que apunta a los productores de soja que todavía tienen los granos acumulados. "Creo que van a liquidar, si no, no hubiéramos sacado la medida", sostuvo en diálogo con AM750. "El problema que nos habían planteado por el cual no se realizaban las liquidaciones de soja era que no había un instrumento que preservara el valor como lo preservaba el activo del poroto de soja. Ahora estamos ofreciendo este instrumento que creemos que es conveniente", agregó.

Qué porcentaje de ganancia puede convertir el productor en “Dólar soja”

Según el comunicado del BCRA, los productores podrán realizar "un depósito a la vista en las entidades financieras con retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio A3500, conocido como Dólar Link, por hasta el 70% del valor de la venta de granos".

Y, con el 30% restante de las ventas, se les permitirá “la formación de activos externos”, es decir, la compra de divisas a un precio equivalente al dólar oficial, con el recargo del impuesto País y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP.

A valores actuales, esa cotización sería de $239,75, es decir, que en una venta de 1 millón de pesos, podrían adquirir unos 1300 dólares, y de un depósito a la vista ajustado por dólar oficial, $700.000.

Actualmente el complejo agropecuario podía realizar un depósito a plazo fijo ajustado por tipo de cambio oficial, pero perdía la liquidez de esos fondos. La nueva medida les permite no asumir los riesgos de mantener la cosecha en los cambios y aprovechar oportunidades de negocios por la disponibilidad inmediata de fondos.

Si bien la medida no lo menciona, el 30% de los fondos destinados a la compra de dólares a $239, podrían revenderse a precios de casi $330 a los que cotiza el MEP y el contado con liquidación. Sería otro incentivo para que los productores aprovechen el régimen de promoción.



Diferencias entre el "Dólar ahorro" y el "Dólar soja"

Mientras que el dólar soja será un tipo de cambio al que tendrán acceso los productores agropecuarios hasta el 31 de agosto para incentivarlos a que vendan sus cosechas; el dólar ahorro es aquel al que pueden acceder las personas que no están inhibidas de compra vía homebanking o por cajero en la sede bancaria, que, con un límite de 200 dólares por mes, permite.

Este último se adquiere el valor del dólar oficial más un 30% del Impuesto PAIS y un 35% a cuenta de Ganancias, que puede ser devuelto mediante un trámite ante la AFIP. También es conocido como "dólar solidario". La cotización actual es de unos $226.05.

Dólar soja: cómo impacta en el dólar blue

Tras la resolución que confirmó la creación de este tipo de cambio temporal y diferencial para el sector agropecuario, la expectativa está puesta en el impacto que puede tener sobre la tendencia volátil del dólar blue, que este miércoles abrió con un valor de $317 para la compra y $322 para la venta en el mercado informal, un 137.48% arriba del oficial, siendo $131,38 el valor de compra y $137,38 el de venta.

"Me parece que en principio no es una medida que esté destinada o cuyo fin sea intervenir en el mercado paralelo, pero lo que sí podemos considerar es que puede incidir en una menor demanda del dólar paralelo. Es decir, tenés un instrumento que permite a un sector concreto tener mayor acceso y comprar más dólares al tipo de cambio oficial, por lo tanto, eso debería tener una incidencia en la descompresión de la demanda del dólar paralelo", explica Eugenia Rodríguez, analista económica del CEPA.

Y agrega que: "luego de esa demanda del dólar blue y el incremento de su valor, se empieza a ver una una baja de la brecha, también por no haberse tomado otras medidas como se especulaba, como más restricciones al acceso al dólar ahorro".



