¿Wakanda o Marvel por siempre? La cantidad de anuncios que se hicieron el último fin de semana en la Comic-Con 2022 de San Diego empacharon al fandom de la mayor factoría pop de este siglo. Se sabe, cada película y serie del estudio puede abre nuevos pliegues al moebius audiovisual que ahora anda por su Fase 4 y antes entregó la “saga de Infinito”. Lo cierto es que a finales de este año quedará concluido este ¿intervalo? y en 2023 será el puntapié de la “saga del Multiverso”: Fases 5 y 6.



Quien hizo los anuncios fue Kevin Feige, director creativo de la compañía, ante los “verdaderos creyentes” (así los llamaba Stan Lee) de Marvel. Y eso no es todo. Se esperan nuevas revelaciones para la próxima convención de Disney en septiembre. Aquí, los próximos títulos y detalles.

Fase cuatro

She-Hulk: Defensora de héroes. Serie. 17 de agosto.

Tatiana Maslany será la encargada de ponerse en la piel –verde- de Jennifer Walters. Prima de Bruce Banner, abogada, especialista en casos relacionados con lo sobrehumano. En estos nueve episodios debe aprender a lidiar con su cuerpo de amazona y superpoderes.

Black Panther: Wakanda Forever. Película. 11 de noviembre.

La secuela Black Panther marcará el cierre oficial de la Fase 4. Su anuncio y la proyección del adelanto resultaron el momento más emotivo del panel que ofreció Marvel. ¿Cómo continuar la historia sin T’Challa? Menudo desafío tras el fallecimiento de Chadwick Boseman en 2020. El halo del protagonista está presente en el relato que cuenta nuevamente con Ryan Coogler como director.

Fase cinco

Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Película. 17 de febrero de 2023.

Tercera película para la hormiga atómica encarnada por Paul Rudd. Se trata de uno de los productos más ligeros de toda la saga y, en esta ocasión, contará con Bill Murray como un personaje secundario. Según se reveló, Ant-Man escribió un libro sobre cómo salvó al mundo. La acción se trasladará al Reino Cuántico donde Kang (Jonathan Majors) mostrará porqué viene a ocupar el rol de Thanos.

Secret Invasion. Serie. 2023.

La vuelta de Nick Fury (Samuel L. Jackson) se dará junto a los Skrulls, la raza alienígena que puede mutar de forma. La historia continuará lo visto en Spider-Man: Far from Home. Allí pudo verse al reclutador de los Avengers en pleno viaje por el espacio. Emilia Clarke, Olivia Colman y Ben Mendelsohn se anotan en el elenco.

Guardians of the Galaxy: Vol. 3. Película. 5 de mayo 5 de 2023.

Final para la trilogía de James Gunn y despedida para Chris Pratt como Peter Quill/Star-Lord. Su personaje está en duelo por la pérdida de Gamora (Zoe Saldana) aunque es posible que vuelvan a reencontrarse en una variante de este universo de inadaptados. Hasta Sylvester Stallone y Vin Diesel se anotaron en la fiesta.

Echo. Serie. 2023.

A Maya Lopez (Alaqua Cox) se la conoció en Hawkeye. La entrega explorará a esta experta en artes marciales y su oscuro sentido de la justicia y contoneo criminal. Otro detalle: es la primera producción protagonizada por una actriz sorda.

What if? (segunda temporada). Serie. 2023.

La entrega de animación que llevó el multiverso al paroxismo tendrá más vida. Lo que se desconoce es si serpa bajo el formato de antología o en una “única” historia.

Loki (segunda temporada). Serie. 2023.

El Dios de la trampa con su loop por el tiempo. Por lo que se supo, uno de sus alteregos será Kang; exacto, el Thanos en este tramo de la saga del Multiverso.

X-Men ‘97. Serie. 2023.

Relanzamiento para los mutantes en versión animada y un homenaje a la serie que le dio vida a Charles Xavier y equipo en los ’90.

The Marvels. Película. 28 de julio de 2023.

Las chicas superpoderosas tendrán su propio largometraje. Ms. Marvel (Imam Vellani), Capitana Marvel (Brie Larson) y Monica Rambeau (Teyonah Parris) conforman esta brigada de estrógeno y poderes especiales.

Ironheart. Serie. 2023.

Fusión de Pantera Negra con Iron Man. Riri Williams (Dominque Thorne) mantendrá vivo el legado de Tony Stark. ¿Quién será su ancla? La hermana de T’Challa, Shuri (Letitia Wright).

Blade. Película. 3 de noviembre de 2023.

Pobre Wesley Snipes, ya nadie recuerda su saga vampírica de los ’90. El cazador de las criaturas de la noche será interpretado por el oscarizado Mahershala Ali.

Agatha: Coven of Chaos. Serie. 2023.

El aquelarre en manos de Kathryn Hahn. La actriz tuvo su gran aparición en WandaVision, al punto que ahora tendrá su propia entrega como una bruja incomprendida.

Daredevil: Born Again. Serie. 2024.

El diablo rojo había quedado relegado a una serie en Netflix (cuatro temporadas si se suma The Defenders) y un cameo en Spider-Man: No Way Home. El fandom adoró la versión cruda del personaje que tendrá una nueva etapa en la plataforma del ratón. Charlie Cox se pondrá nuevamente el traje de vigilante ciego y Vincent D’Onofrio interpretará al temible Kingpin.

Captain America: New World Order. 3 de mayo de 2024.

El ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) se quedó con el escudo de Steve Rogers. Ya no hay titubeos: es el turno del primer Capitán América negro.

Thunderbolts. Película. 26 de julio de 2024.

Los villanos a redimir también tendrán su lugar. Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) creó el “escuadrón suicida” de Marvel. Entre ellos aparecen caras conocidas como el anti “capi” John Walker (Wyatt Russell) y la hermana de Black Widow, Yelena Belova (Florence Pugh).

Fase seis

Fantastic Four. Película. 8 de noviembre de 2024.

Marvel se enfrenta a uno de sus máximos retos: hacer una película decente con uno de sus grupos más maltratados en series y películas. John Krasinski volvería a interpretar al gomoso Reed Richards, tal como se lo pudo ver en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Avengers: The Kang Dynasty. Película. 2 de mayo de 2025.

Sí, el equipo A de Marvel tendrá que reunirse por el poderío de Kang (Jonathan Majors). El gran villano ya no necesita de gemas para podar el tiempo a piacere.

Avengers: Secret Wars. Película. 7 de noviembre de 2025.

El título parece un guiño a una serie de historietas que Marvel lanzó en los ’80. En esos comics se juntaban varios de sus ligas, héroes, líneas temporales, universos y villanos. El “bigger is better” de este embrollo llegará a las pantallas dentro de tres años.