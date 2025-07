La diputada nacional y presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, María Emilia Orozco, está alineada con la cruzada del presidente Javier Milei contra los periodistas. En 48 horas, Orozco llamó "lacra" a un periodista en un cruce en las redes sociales, le dijo "no sos gente de bien" a un movilero del canal 10 de Salta y subió un posteo denunciando a "periodistas ensobrados" por la revelación de los audios del concejal Pablo López pidiendo favores sexuales.

El caso más reciente fue la agresión contra el movilero del canal 10 de Salta, quien intentó sacarle algunas declaraciones sobre el caso de Pablo López y también, sobre las denuncias de casos de nepotismo en el espacio de La Libertad Avanza en Salta, que lidera Orozco. La diputada, a cargo de la comisión de Libertad de Expresión, comenzó por burlarse de las condiciones del trabajo de prensa: "¿Cuánto te pagan?¿Estás en blanco?¿Tenés ART?".

Antes la insistencia del movilero, Orozco le impidió el ingreso a la "Casa de La Libertad Avanza", la sede partidaria del partido violeta en la capital salteña. "Correte, no tenés permitido entrar acá", le dijo. "¿No es la casa de los ciudadanos?", le replicó el movilero, cuando dos hombres se acercaban para correrlo a empujones. "No, esta es la casa de gente de bien y vos no sos gente de bien", finalizó Orozco y se alejó detrás de las personas que impidieron el paso del reportero.

La última pregunta había sido por el caso de Pablo López, el ex integrante del PRO que saltó a las filas de La Libertad Avanza en abril del año pasado, y tuvo que renunciar a su banca de concejal en Salta capital tras una acusación por violencia física, retenciones indebidas y por extorsión a cambio de favores sexuales.

“Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”, dice López en los audios filtrados de una denuncia hecha por una militante libertaria, elegida convencional municipal por partido de Javier Milei.



Frente a esas denuncias, Orozco rechazó las denuncias y aseguró que no existió encubrimiento, a pesar de que, según publicaron los medios salteños, la denunciante de López dijo que la diputada nacional sabía de la violencia que ejercía el ahora ex concejal.

Lejos de manifestar arrepentimiento, la diputada publicó ayer un posteo en X en el que trataba toda la denuncia como una operación de prensa y repitió los insultos presidenciales. "Mis leones en esta batalla seguimos con más fuerzas. No hay difamación, opereta, ni periodista ensobrado que nos haga bajar los brazos", escribió.

Un día antes, la diputada había tenido un cruce con otro periodista salteño, que la increpó luego de que ella publicara un posteo defendiendo a las mujeres de La Libertad Avanza que deciden no ser madres. En su perfil, Orozco destacó ser "mamá perruna", otro coincidencia con los hermanos Milei.

“Por favor libertarios, no se reproduzcan. Cuidemos el planeta”, se burló el periodista Daniel Murillo, director de El Grito, una radio local de Salta. Y la presidente de la Comisión de Libertad de Expresión no tardó en responderle: "Pero la naturaleza es sabia, vos sos una lacra y tus hijos son hermosos".