Tras la disposición del Banco Central de establecer un régimen para que se aceleren la venta de la cosecha de soja al exterior, el presidente Alberto Fernández aclaró que la medida es exclusivamente para los productores: "Es la primera vez en la historia que dejamos de lado a las cerealeras", explicó, al añadir que el mecanismo que habilita al exportador a comprar dólares "solidarios" (el tipo de cambio oficial más el impuesto país y el adelanto d eganacias) no implica una devaluación. "Esto finalmente es una pulseada para ver si vamos a devaluar o no y nosotros no vamos a devaluar porque eso implica empobrecer", comentó a C5N.

