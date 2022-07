La Princesa 5 puntos

The Princess, Estados Unidos, 2022

Dirección: Le-Van Kiet

Guión: Ben Lustig y Jake Thorton

Duración: 94 minutos

Intérpretes: Joey King, Cominic Cooper, Olga Kurylenko, Ed Stoppard, Veronica Ngo, Alex Reid, Krsitofer Kamiyasu, Katelyn Rose Downey.

Estreno: en la plataforma Star+.

Princesas eran las de antes. Solícitas, calladitas, sumisas, dispuestas a cumplir con los deseos de los otros, dejando los propios para un futuro continuo. Bueno, ya no. Llámenlo como quieran: feminismo, tiempos modernos o patriarcado en crisis. La cosa es que las mujeres decidieron dejar de relegar para mañana la igualdad de derechos que se puede conseguir hoy. Una de las consecuencias es que toda una tradición en la que se las muestra siempre en segundo plano (detrás de todo gran hombre hay una gran mujer y bla, bla, bla…) comenzó a quedar obsoleta, dejando a las nuevas generaciones huérfanas de relatos con los que identificarse. Y como muerto el Rey, viva la Reina, se volvió necesario llenar ese vacío con un contenido acorde a los vientos de cambio. El cine, que nunca es ajeno a la realidad, decidió aportar a la causa su potencia narrativa (aunque no de forma desinteresada). La Princesa, dirigida por el vietnamita Le-Van Kiet, es un buen ejemplo de cómo la industria audiovisual dialoga con el contexto histórico, aunque el resultado no es el mejor en materia cinematográfica.



El movimiento que la película propone es simple: toma un escenario que representa la lógica más conservadora y coloca ahí un personaje femenino fuerte para subvertirla. Y, en materia de reparto de roles de acuerdo al sexo, no hay nada más conservador que los cuentos de hadas. Ese es el universo en el que se encuentra atrapada esta princesa sin nombre, decisión que no tiene nada de inocente. Porque al llamarla solo Princesa se deposita sobre su identidad toda la carga simbólica con la que ese arquetipo de lo femenino ha sido alimentado durante milenios. ¿Y qué mejor forma de atacar al gen conservador que resignificar sus símbolos más potentes? Por eso, esta Princesa no responde al clásico modelo Disney, sino que lleva varios pasos más allá el giro que la casa del ratón comenzó a esbozar tímidamente en algunas de sus últimas películas.

El argumento es aún más sencillo. La Princesa es obligada por el Rey a casarse con un joven noble y ambicioso, pero ella se niega. Humillado, el joven revela no ser tan noble, la rapta y encierra en lo más alto de una torre, encarcela a sus padres y se apodera del reino a sangre y fuego. Como Bruce Lee en El juego de la muerte (1978), pero a la inversa, la Princesa deberá huir enfrentando enemigos cada vez más poderosos a medida que desciende. Kung fu incluido.

Con la lógica narrativa de un videojuego, La Princesa es un film de acción al estilo John Wick, cuya gracia radica en la intención de impactar con las coreografías de lucha y la acumulación de cadáveres que la protagonista va dejando a su paso. El problema es que, lejos de esa saga, acá todo luce más convencional y, sobre todo, carece del humor autoconsciente que distingue a las tres películas protagonizadas por Keanu Reeves. Es esa falta de humor, o mejor dicho, el fracaso en su búsqueda, lo que hace de La Princesa una experiencia fallida.