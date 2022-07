La sesión de fotos protagonizada por la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, en la revista de moda Vogue junto a su marido, el presidente Volodimir Zelenski, generó numerosas críticas en las redes sociales al considerarla una frivolidad en medio del conflicto entre Kiev y Moscú. El retrato de Zelenska es portada del nuevo número de la publicación, mientras que en sus páginas posa junto a mujeres soldado o en pareja con Zelenski en la oficina presidencial.



Las imágenes tomadas por la célebre fotógrafa Annie Leibovitz complementan un perfil de Zelenska en el que se mezclan conversaciones sobre su estilo y su experiencia como primera dama durante la invasión rusa. Según la cuenta de Instagram de Vogue, el artículo titulado "Retrato de valentía" también aborda temas de la pareja presidencial, como "la vida en tiempos de guerra" y "sueños respecto al futuro de Ucrania".

Debajo de las fotos publicadas, los usuarios dejaron cientos de comentarios como "Esto de que posen en una zona de guerra no es de mi agrado...", "No hay que romantizar la guerra, Vogue" o "El país en guerra y la primera dama dando una entrevista a una revista de moda. No pueden ser más frívolos".