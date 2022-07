Isabella Panes Proboste tiene 28 años y es la primera carabinera trans de Chile. Será asistente de oficina en apoyo a labores operativas en Carabineros, la institución policial chilena que integra las Fuerzas de Orden y Seguridad, que le dio la bienvenida destacando los avances en materia de diversidad e inclusión que su nombramiento significa.

"Como mujer trans espero contribuir en generar una red de apoyo y ayudar a otras personas que pasaron por lo mismo que yo. Estoy cumpliendo un sueño de ser Carabinera y he tenido el apoyo de toda la Institución", aseguró la joven, según un posteo de la institución en Twitter.



Se graduó de la Escuela de Formación junto a otros 22 colegas, tras ser la primera aspirante trans admitida en la Escuela de Formación en 2021. Se había postulado en 2015, cuando aún no había realizado el cambio de género en su documento de identidad, y en 2016 ya bajo el nombre de Isabella, pero en ninguna de las dos ocasiones fue aceptada.

Durante una entrevista brindada a mediados de junio, negó haber vivido algún tipo de discriminación durante los últimos meses, aunque admitió que sus padres estaban “muy asustados con todo esto porque pensaban que Carabineros era una institución súper machista y me podían hacer algo por mi condición”.

“No me he sentido discriminada por nada y mis compañeras me tratan como una mujer más. Eso sí, no voy a trabajar en orden y seguridad como me hubiese gustado, porque entré muy tarde”, agregó.

El proceso de transición

Oriunda de Laja, región del Bío Bío, una zona muy conservadora del país vecino, donde atravesó episodios de discriminación en su infancia y adolescencia. Pero remarcó que siempre supo que era mujer y que su sueño era integrar Carabineros.

En ese contexto, inició su proceso de transición a los 14 años y a los 18 se sometió a su primera cirugía.

“En ese momento, en Chile estaba prohibido que una mujer transexual se hiciera una intervención quirúrgica y para todo había que pedir permiso y tener un certificado psiquiátrico. Eran los tiempos en que esto se conocía con el nombre de trastorno de identidad de género”, dijo en diálogo con medios chilenos.

“Laja es un lugar muy conservador, así que en mi infancia la pasé súper mal”, agregó y contó que “todos los días llegaba llorando del colegio". "No quería ir, no quería entrar. Mis compañeros se reían de mi voz. Mis papás y hermanas siempre me protegieron, pero la pasaba mal igual”, sostuvo.

Ley de Identidad de Género en Chile

A fines de 2019, entró en vigencia en Chile la Ley de Identidad de Género, que permitió el cambio de nombre y sexo registral para personas trans. Dicho trámite se puede realizar desde los 14 años.

Hasta la mayoría de edad, presentando un requerimiento ante un tribunal de Familia contando con la autorización de, al menos, uno de sus padres. En el caso de ser mayor de edad, solo basta con ir a una oficina del Registro Civil.

La normativa, además, reconoció el derecho a la identidad de género, que se definió como “la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral, de solicitar la rectificación de éstos”.