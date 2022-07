Los reclamos se acumulan y la manta del gobierno queda cada vez más corta. Esta vez fueron los productores vitivinícolas, que viajaron especialmente a Buenos Aires para reunirse con Daniel Scioli y Sergio Massa. Piden un dólar más competitivo para exportar, de alrededor de 182 pesos, y la quita de los derechos de exportación. Bajo el argumento de ser un sector superavitario y generador de empleo, insisten en contar con un tratamiento especial para desarrollar la actividad. Con Massa pidieron establecer una agenda legislativa para el desarrollo de la vitivinicultura, pero desmintieron una falsa noticia que circuló por la prensa los últimos días: un inminente desabastecimiento de vino.



"No es verdad que vaya a faltar vino en 40 días. Hacemos los planteos para alertar, pero no significa que no lleguemos a abastecer al mercado", explicaron los empresarios.



"Somos parte de la solución, y no del problema. Exportamos mucho más de lo que importamos y posicionamos al país en el resto del mundo", señaló en diálogo con PáginaI12 José Zuccardi, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y dueño de una reputada bodega. Junto con Carlos Fiochetta, Sergio Villanueva y Adolfo Brenan, directivos de la entidad, mantuvieron dos reuniones con Scioli y Massa.

Para seguir expandiéndose y crecer, los bodegueros plantean "tres resortes: un tipo de cambio más competitivo, la eliminación de los derechos de exportación, y la flexibilización del acceso a dólares para financiar la importación de determinados servicios, como de promoción o venta en el exterior, que no se pueden pagar a 180 días", reclamaron.

Dólar vino

Zuccardi afirmó que "no nos sirve un ajuste como están haciendo para la soja, algo puntual o temporario. Nosotros construímos a largo plazo y construímos marca. Necesitamos un tipo de cambio real que nos permita sostener los negocios, que ajuste por inflación el dolar desde principios de 2021". De acuerdo a este cálculo, el dólar vino llegaría a 182 pesos.

"Cuando se habla que el tipo de cambio multilateral es competitivo", abren el paragüas sobre la frase que repite el gobierno como un mantra, "depende de la actividad. Los productos industriales necesitan un tipo de cambio diferenciado que el de un commoditie, sobre todo cuando el precio está muy alto".

Con respecto a los derechos de exportación, pagan hoy 4,5 por ciento. En 2018, ese porcentaje era el doble y fue bajando paulatinamente hasta 2020. Los bodegueros solicitan bajarlo a cero "basado en el punto de que el vino es un producto con mucho valor agregado. Entendemos que puede haber retenciones para materias primas básicas donde no hay un aporte, pero este no es el caso". "Fue bien recibido el planteo", evalúa Zuccardi la respuesta de Scioli.

Finalmente, los bodegueros plantearon la relevancia de articular un esquema de comunicación permanente para resolver los problemas de acceso al financiamiento a la importación: "La medida nos afecta directamente porque hay gastos de promoción y servicios de venta que no son financiables a 180 días. Además importamos algunas cosas como tapones, bozales, algunas levaduras, insumos enológicos, barricas. No representan mucho en el costo total, pero impactan. Indirectamente nos afecta mucho las restricciones de importación para algunos proveedores de insumos para la industria".

Se refieren particularmente a los aumentos que se están dando en el costo de dos industrias que abastecen al sector, como el vidrio y el cartón. Este incremento que excede un 200 por ciento impacta en el valor de la botella. “Queremos ayudar para que estas industrias se ordenen y no nos desequilibren”, comentaron desde Coviar. Desde el Ministerio les respondieron que la medida es temporal y "va a aflojar a partir de mitad de agosto" y se comprometieron a analizar caso por caso para que no impacte en la actividad.

El congreso

En un día que lo tuvo particularmente de protagonista, Sergio Massa los recibió en el Congreso para avanzar en una agenda legislativa estratégica para el desarrollo de la vitivinicultura en la Argentina.

En un encuentro que se realizó en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, desde Coviar se planteó la necesidad de avanzar en un proyecto de ley superador, que modifique la actual ley de tránsito y seguridad via con medidas de prevención y educación, más controles y endurecimiento de las penas para quienes infrinjan las normas. El objetivo es reducir los siniestros y las muertes por accidentes de tránsito en todo el territorio nacional.

Además, se llevó a la mesa de reuniones la necesidad de avanzar en una ley que fije, de forma permanente y con financiamiento asegurado, el combate contra la Lobesia Botrana, una plaga que afecta fuertemente a la producción de vid en las principales zonas vitivinícolas del país.

Finalmente, denunciaron por dumping al mosto o jugo de uva de Argentina en Estados Unidos, y reforzaron la necesidad de avanzar con una ley que genere incentivos para promover la edulcoración de bebidas con jugos naturales, n producto de la vitivinicultura argentina que hoy se exporta en un 95 por ciento y que tienen como mercado principal (con un 45% del total de los envíos) a Estados Unidos. Una propuesta que, a partir de la generación de beneficios impositivos, puede beneficiar a productos como el juego de uva, pera, manzana, naranja y el de caña, generando una mayor demanda en el mercado interno.