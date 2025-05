El conflicto desatado por el gobierno nacional, que se nuega a homologar la paritaria de Comercio y presiona a las cámaras empresarias para que no la paguen, obligó en estas últimas semanas al secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines Zona Oeste (SEOCA), Julio Rubén Ledesma, a una actividad febril que desmiente sus 68 años.

"El Negro", nacido en Chaco pero matancero por adopción, conduce la regional que abarca todo el oeste del conurbano, desde la Avenida General Paz hasta la Ruta 6, donde se multiplicaron los conflictos, suspensiones y despidos desde la asunción de Milei.

Viene de obtener un trunfo importante, con el dictamen emitido por el Ministerio de Trabajo provincial, a cargo de Walter Correa, a favor de la validez del artículo 10 del acuerdo paritario, que obliga al pago aún sin homologación nacional.

Este dirigente sindical, que fue diputado por la Tercera sección y el primer aliado de Néstor Kirchner en la zona, cuando para la mayoría de los argentinos era un desconocido gobernador patagónico, habla sin eufemismos. Entre otras cosas, acusa al gobierno de autoritario, de planificar un régimen de miseria y reclama mayor compromiso de la CGT.

--¿Se está pagando la paritaria? ¿Quién paga y quién no?

--Bueno, la verdad es que hubo una primera embestida de parte de la patronal y, ante la posición firme nuestra, de los sindicatos de base y la federación, han pagado 50 mil pesos, que es más o menos ahí lo que dan los 35 mil de monto adicional, más el 1,9 por ciento de aumento. Otros han pagado el 1,9 y no han dado los 35 mil pesos, aduciendo que necesitan la homologación, cuando nosotros somos claros al respecto: el artículo 10 de este convenio refiere que, de no llegar la homologación del ministerio, deberán igualmente pagar el acuerdo llevado a cabo por las partes.

--¿Y eso es de cumplimiento efectivo?

--Tenemos que esperar los treinta días que marca la ley. Cumplido ese plazo, ya sea que el Ministerio no se expida o se expida en contra, igual tienen que pagar. Vamos a ir a la Justicia. Evidentemente, esta es una lucha que no esperábamos tener que dar, porque es una miseria lo que estamos discutiendo. Además, ellos han aumentado todos los productos, todos los precios, han aumentado todo y no quieren pagar. Por lo tanto, estamos a la espera de que se produzca alguna novedad.

--¿Cómo cuál?

--Hasta las empresas que pagaron el aumento ahora están echando a rodar la versión de que hasta que no lo homologuen no lo van a volver a pagar. Evidentemente, hay una seria imposición de parte del Gobierno nacional, que autoritariamente está diciendo no paguen, porque ellos tienen recursos para apretar. Este sindicato va a defender, dentro del marco de la justicia, el derecho que nos asiste. Mientras tanto los trabajadores pasan necesidad, no pueden pagar el alquiler, no pueden pagar luz, gas.

--¿Hay una decisión de lucha compartida por las regionales y la federación?

--Sí, hay una lucha compartida, porque lo que no debemos hacer es luchar en forma aislada. Por lo tanto, yo pido a la CGT, así como el SEOCA y muchas regionales lo hacen, primero que elabore un plan de lucha. Segundo, que unifique el comando de la CGT. El triunvirato, que no sirve absolutamente para nada, debe dar paso a la elección de un solo secretario general para que vuelva a haber conducción y cordura. Obviamente, el dirigente que asuma al frente de la CGT en este momento tan difícil, para tomar las decisiones que se tienen que tomar, debe tener alta la moral. Perón decía que las medias son para los pies. Entonces, tres secretarios generales es como tener tres medias para dos pies.

--Muchos trabajadores votaron a este Gobierno. ¿Qué dicen ahora?

--Hay muchos trabajadores que han votado a este gobierno, hay delegados que lo han votado, y hay alguna gente que todavía lo está promocionando o defnediendo, posteando en sus redes sociales. Hay que hacerlos tomar conciencia de la difícil situación que estamos viviendo. Por este camino, lo único que hacemos es sumergirnos más en el pozo de la necesidad y de la miseria, todo el conjunto de los trabajadores y sus familias. Por lo tanto, espero que tomen conciencia y que nosotros los dirigentes podamos llegar a ellos para que tomen conciencia. Vuelvo a repetir, el gobierno de Milei va en contra de los trabajadores. O sea, el modelo es un 10 por ciento rico y los demás miserablemente pobres. En ese 90 miserablemente pobre estamos los trabajadores.

--¿Por eso insisten con la reforma laboral?

--Sabemos que se vienen en tiempos dificilísimos, la precarización de hecho que estamos viviendo los trabajadores es terrible. Nunca he visto tantos trabajadores con media jornada, en negro. Están aplicando la figura de la colaboración, cuando esa parte del DNU la echó por tierra la Justicia. Igualmente siguen con esa posición de imponer un criterio que tendría que pasar por las cámaras legislativas, para aprobar la reforma laboral. No se puede hacer por decreto ni de hecho. Estamos dispuestos a hablar sobre una reforma laboral, pero no a que nos impongan arbitrariamente y en forma dictatorial una ley que no solamente perjudica a los trabajadores, sino que nos deja sin posibilidad de discutir racionalmente las condiciones de trabajo y los aumentos según la inflación. Así que estamos atentos y esperando que esto se resuelva y si no, bueno, veremos qué dicen los trabajadores en la asamblea.

--¿Qué compromiso asumieron Correa y Magario?

--Al ministro Walter Correa le presentamos recursos de jerarquía para que el ministerio homologue en la provincia de Buenos Aires al menos, el acuerdo este que llevó a cabo la Federación y los sindicatos con las distintas cámaras. Los empresarios estaban representados por sus cámaras, los trabajadores por sus sindicatos. Y en esta cuestión, el gobierno tiene que respetar la ley, que es clara cuando dice que las partes deberán ponerse de acuerdo, y de no hacerlo, recién intervenir. Y si no, tienen que esperar los 30 días rigurosos para que sea automáticamente homologado el acuerdo. Seguramente el gobierno va a intentar algo en desmedro de los trabajadores, pero entonces nosotros tendremos que convocar a asamblea y preguntar a los compañeros qué es lo que vamos a hacer. Estoy conforme con la predisposición de la vicegobernadora, del gobierno provincial, y del compañero ministro, que es muy buena, loable y beneficioso para los trabajadores. Pero estamos a la espera de que resuelvan este tema del artículo 10, ahí está la llave para resolver el conflicto.