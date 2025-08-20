Pese al férreo operativo policial desplegado por el gobierno de Javier Milei, las organizaciones de jubilados, personas con discapacidad y agrupaciones políticas y sindicales estuvieron en los alrededores del Congreso junto a gente de a pie para exigirles a los diputados que revirtieran los vetos del presidente Javier Milei. En medio de la sesión especial convocada por la oposición, un estallido de júbilo se apoderó de las miles de personas ubicadas en la Plaza del Congreso cuando, a media tarde, se aprobó la anulación del veto a la ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. “Logramos revertir el veto pese al corazón frío y de hierro que tiene este presidente para con las personas con discapacidad”, dijo a Página/12 Remigia Cáceres, una de las manifestantes.

“Fue una jornada pacífica y muy emotiva de parte de los familiares de personas con discapacidad en primera persona, nuevamente saliendo bajo la lluvia y siendo violentados por el veto”, señaló Cáceres y criticó la publicación en X del vocero presidencial Manuel Adorni en la previa de la sesión parlamentaria, en la cual sostuvo que el Gobierno estaría analizando un supuesto "aumento que reforzaría la cobertura en todo el país" (ver aparte). “Fue pésimo”, dijo la referenta del sector de Discapacidad de la Central de Trabajadores de la Argentina respecto al "no anuncio" de Adorni y señaló que tanto Milei como los funcionarios de su gabinete “ponen permanentemente en juicio la credibilidad de las personas con discapacidad". "Es una burla, un día antes estábamos en una vigilia mojándonos, y al otro día salen a decir que van a evaluar una posible mejora", sostuvo Cáceres y celebró que se haya revertido el veto "pese al corazón frío y de hierro que tiene este presidente para con las personas con discapacidad".

Araceli Ibarra es una jubilada que viene todos los miércoles a protestar frente al Congreso junto al resto de los adultos mayores que participan de la resistencia al brutal ajuste libertario. También aprovecha y vende llaveros para intentar llevar unos pesos más a su hogar e intentar hacer frente al recorte de haberes y de cobertura de medicamentos. “Tengo la mínima y tengo que estar a los 75 años y trabajando vendiendo llaveros que me hace mi nieta con una impresora 3D. La mayoría de los jubilados estamos así”, señaló. “Es mi lucha como jubilada, pero también la de mi nieta, que es esquizofrénica, por eso estamos acá, para pelear contra los vetos de Milei”, agregó Ibarra y sostuvo que “nos dio una gran alegría el rechazo al veto contra la emergencia en Discapacidad, y esperamos que los diputados tengan empatía y hagan lo mismo con los reclamos de los jubilados”.

“Es importante que desde la oposición haya una gran movilización que sea una demostración de fuerza contundente, en la que participen todos los sectores que participan de luchas contra la motosierra de este sujeto, que está destruyendo el país”, planteó Ibarra.





Junto a las agrupaciones de jubilados que suelen asistir al Congreso cada miércoles, como Jubilados Insurgentes, el Plenario de Trabajadores Jubilados y el Movimiento de Jubilados Liberación, estuvieron presentes diversos partidos políticos como La Cámpora, el Partido Obrero, Patria Grande y el Partido de los Trabajadores Socialistas, entre otros. También acudieron sindicatos como la Asociación de Trabajadores del Estado, que convocó a un paro de 24 horas en la Administración Pública Nacional, y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina. “Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados”, decía una pancarta en alusión a la histórica frase de Diego Armando Maradona durante los años del menemismo.

Sobre las rejas negras desplegadas por el operativo policial, los manifestantes colgaron diversas banderas. Entre ellas, sobresalían dos pertenecientes a hinchas del club Dock Sud. “Fuerza Pablo Grillo, el Docke está contigo”, decía una de ellas con fondo de color azul, mientras que otra a su lado, de naranja, afirmaba: “Robar a los jubilados es un crimen social”. Los de Dock Sud no fueron los únicos hinchas de fútbol que se hicieron presentes para manifestarse portando sus colores. Hubo camisetas, camperas y banderas de numerosos clubes argentinos como San Lorenzo, River, Huracán, Lanús, Racing, Newell’s, River, Boca, Tigre y Chacarita, cuyos hinchas fueron los que en marzo pasado extendieron la convocatoria al resto de los clubes para defender a los jubilados de la represión.

A las 13 comenzó la radio abierta con la intervención de integrantes de diversas organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. Posteriormente tomaron la palabra referentes de las agrupaciones de jubilados. "Es un gobierno cruel y brutal que basa la estabilidad de su programa económico en el hambre de los trabajadores y los jubilados”, dijo a este diario Manuel Gutiérrez, miembro de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados. Para el referente de la agrupación de adultos mayores, movilizarse en las calles y luchar contra los vetos es fundamental para impulsar “un cambio en la tendencia política de nuestro país en el camino de la resistencia a este plan de ajuste y a esta política no sólo de ajuste sino de dominación por parte del Fondo Monetario Internacional y los grandes grupos económicos y mediáticos”.

