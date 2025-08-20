Las calles replican la actividad intensa del Congreso. Después de una jornada de movilizaciones por lo que sucedió ayer en Diputados, los trabajadores del Hospital Garrahan, de Vialidad, del INTI y del sector del transporte marcharán hoy al Senado para reclamar que la Cámara alta apruebe los proyectos de financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, y que rechace los decretos delegados que buscan reestructurar esos organismos.

La convocatoria es para las 10 de la mañana y a las 12 se hará una foto colectiva con la bandera "Senadorxs voten por nosotrxs", el lema que vienen impulsando las y los trabajadores de los organismos públicos afectados por los decretos delegados de Milei, como el INTI.

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines reclamarán que el Senado apruebe el rechazo del DNU 461/2025 del Poder Ejecutivo, que dispuso el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad y que ya cuenta con el acompañamiento de la Cámara de Diputados. En tanto, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan reclamará la sanción de la ley de Emergencia Pediátrica, que ya obtuvo la aprobación en Diputados.

Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se sumará a las marchas en reclamo de la derogación de los decretos presidenciales que dispusieron los cierres de Vialidad y modificaciones en la Marina Mercante. El Senado sesionará mañana desde las 11 con un extenso temario.