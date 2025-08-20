La oposición consiguió en Diputados los números suficientes y pudo ir en contra del veto que Milei aplicó a la ley de Emergencia en Discapacidad. Desde la Casa Rosada, enfurecidos, dicen que no van a respetar la voluntad del Congreso porque no tienen plata para pagar lo que implicaría la ley y adelantan que la van a judicializar. "La ley de Administración Financiera, en su artículo 38, dice que cuando planteás un gasto en una ley tenés que decir de dónde va a salir la plata y eso no está precisado", intentan justificar. Mientras los funcionarios del círculo íntimo de Milei analizaban c el mandatario y su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, participaron de un evento musical en la Casa Rosada
Desde Casa Rosada dijeron que no van a respetar la voluntad del Congreso
El Gobierno anticipó que judicializará la Ley de Emergencia de Discapacidad
Luego de la derrota en Diputados, donde Milei no pudo blindar el veto a la norma, desde el oficialismo insitieron con que no tienen plata para pagar.
