El escándalo que sacudió al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, alcanzó su punto de hervor en las oficinas de La Casa Rosada. La renuncia del abogado a la titularidad del organismo es inminente, y sucede tras la filtración de audios donde se lo escucha al funcionario dar detalles de una dinámica de coimas a los laboratorios para garantizar contratos con el Estado.
Los audios filtrados se le atribuyen al titular de la ANDIS y refieren al círculo rojo del Presidente
Spagnuolo, con un pie afuera del ANDIS
La renuncia ya sería un hecho. El funcionario es amigo íntimo de Milei y también su abogado. En los audios detalla una serie de coimas a laboratorios desde el Estado.
