El escándalo que sacudió al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, alcanzó su punto de hervor en las oficinas de La Casa Rosada. La renuncia del abogado a la titularidad del organismo es inminente, y sucede tras la filtración de audios donde se lo escucha al funcionario dar detalles de una dinámica de coimas a los laboratorios para garantizar contratos con el Estado. 