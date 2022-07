La confirmación de Sergio Massa como titular de un superministerio que agrupa a Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, terminará de cerrarse el próximo lunes con la comunicación oficial del gabinete que lo acompañará en la gestión. En la previa, Presidencia fue confirmando algunos cambios concretos, como en AFIP y Hacienda, y el tiempo que pasa de estas horas a la semana próxima se utilizará para cerrar los cargos que aún no están, como las secretarías de Agricultura y Desarrollo Productivo y, sobre todo, el viceministerio de Hacienda.

Tras la reunión de más de una hora entre la ahora ex ministra Silvina Batakis y el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, el mandatario le pidió que se quedara en el Gobierno, mientras la ex funcionaria bonaerense le ponía su renuncia sobre la mesa. Un rato más tarde, se oficializó que Batakis será la titular del Banco Nación. Contaron en el Gobierno a Página I12 que Fernández le sugirió ser viceministra y prefirió no serlo. Una curiosidad, que pinta los problemas de manejo que arrrastra el Gobierno. Batakis reemplaza a Eduardo Hecker en el Nación. Este directivo se enteró del cambio estando en Catamarca, presentando la Tarjeta Minera, un acto institucional. A su vez, Batakis ya estaba avisada de la posibilidad de su salida y la llegada de Massa cuando estaba por volver de Washington, donde viajó días atrás para reuniones introductorias con el FMI, inversores y el Tesoro de los Estados Unidos.

La otra modificación ya confirmada es la salida de Mercedes Marco del Pont de la AFIP a reemplazar a Gustavo Béliz en la secretaría de Asuntos Estratégicos. Al frente del fisco quedará el bonarense Carlos Castagnetto, muy cercano al kirchnerismo y actualmente trabajando en laDirección General de Recursos de la Seguridad Social de AFIP. El personaje en cuestión fue el referente en Buenos Aires de la agrupación Kolina, que comanda Alicia Kirchner.

En paralelo, resta definir otra parte muy importante del organigrama. Como Daniel Scioli, ex ministro de Producción y de relaciones tensas con Massa volverá a la embajada en Brasil, se busca reemplazo para la secretaría de Producción. Su hombre de consulta allí es el "Vasco" José Ignacio De Mendiguren, del Frente Renovador de la primera hora, ex titular de la UIA y actual jefe del Banco Bice. Lo mismo ocurre con Agricultura, donde Julián Domínguez dejó su cargo. En este caso, Massa le ofreció quedarse, pero no aceptó. Para la secretaría de Agricultura hay dos nombres con los que se negocia: uno es Gabriel Delgado, actual representante del Instituto Agropecuario y que alterna sus días entre Brasilia y Buenos Aires. El segundo, que suena con menos fuerza, es Jorge Solmi, actual Secretario de Asuntos Institucionales de la cartera. Con Delgado habla Massa seguido y asesor en esos temas. Se hizo conocido para el gran público por ser uno de los interlocutores del Gobierno en el intento fallido de nacionalizar la aceitera Vicentin. Delgado pudo ser el primer ministro de Agricultura de Fernández y terminó perdiendo la pulseada con el formoseño Luis Basterra, seleccionado entonces por la vice, Cristina Kirchner.

Si bien no aceptará un cargo, Massa está charlando también con el economista Miguel Peirano para que sea un hombre de consulta permanente. Peirano, ex ministro de Economía está volviendo del exterior para sentarse formalmente con el tigrense. El nombre de Eduardo Setti, actual secretario de Finanzas, también es una posibilidad para acompañar a Massa en Economía. No se descarta además que Guillermo Michel, massista 100 por ciento, tenga un lugar más relevante fuera de su actual posición de titular de Aduanas. Estos cambios y la consecuente salida de Batakis pone en riesgo, también, a la secretaría de Comercio hoy a cargo de Martín Pollera. No está aún definido que pasará con ese puesto.

En este contexto hay dos sobrevivientes que son del riñón albertista. Uno es el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que no presentó su renuncia y el presidente lo conserva; y el titular del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce. Si bien cerca del funcionario aseguran que seguirá, no se descartan cambios y hay nombres en danza. Según supo este diario, uno de ellos es el de Lisandro Cleri, ex BCRA y actual titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. El otro, con menos chances, es Matías Tombolini, ex Banco Nación y hoy en ARSAT.

Pesce, en las últimas horas, tiene algo a favor o en contra, dependiendo la mirada. Casi que le hizo el trabajo sucio a Massa diagramando el dólar agro y subiendo la tasa de interés, factor central en el marco de un proceso inflacionario desatado. Si se queda o no, aún, es un enigma. Pero no es un personaje menor dado que es la última persona de peso en la economía que tendría Fernández.