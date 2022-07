El equipo de prensa de la obra teatral Casados con Hijos anunció la incorporación de Jorgelina Aruzzi al elenco. La actriz va a interpretar a un personaje nuevo en la trama, que se llamará Azucena y, según especificaron, será la nueva pareja de Dardo Fuseneco. De esta manera se descarta que reemplace a Erica Rivas, que hacía de Maria Elena en la sitcom televisiva.

Resta conocer qué giro dispondrán los guionistas para explicar la salida de María Elena de la historia. Días atrás, de Marcelo De Bellis -Dardo en la ficción- había recordado que "los Fuseneco han sufrido una crisis matrimonial importante" y recordó que en el último capítulo de la sitcom emitida por Telefé, la pareja se había ido a París.

Se espera que la obra se estrene el 5 de enero de 2023 en el Teatro Gran Rex, luego de una postergación de más de dos años debido a la pandemia de coronavirus. Los demás actores que formaron parte del éxito en la pantalla chica y confirmaron su participación en la experiencia teatral son: Florencia Peña, Guillermo Francella, Marcelo De Bellis, Darío Lopilato y Luisana Lopilato.

La primera temporada de la adaptación argentina de Married with Children comenzó a ser emitida por Telefé en abril del 2005 y se extendió hasta diciembre del año siguiente.

Los episodios tuvieron un éxito moderado en la primera emisión, pero sus repeticiones -que se extendieron varios años después de su estreno- lograron mejores cifras en las planillas de rating. De esta manera, el canal encargó una segunda temporada, que se estrenó en agosto del 2006.

Cómo fue la salida de Erica Rivas de Casados con Hijos

La actriz Erica Rivas le contó en abril del año pasado a Página 12 que fue echada y tildada de "feminazi" por los productores de la obra. "Yo quería estar, ocupar ese espacio, que esté mi personaje ahí, ver qué le pasaría ahora", contó. Y remarcó que ella no se bajó de la obra: "Yo no me fui, a veces me felicitan por haberme ido. Y no, no me fui. ¡Me echaron!".

"En una de las reuniones que tuve les dije: 'A mí me parece bárbaro Casados con hijos porque es una crítica a la familia de verdad. Es una familia disfuncional, nadie quiere estar ahí. Es decir, la familia puede ser una mierda a veces'. Y me contestaron: '¿Sabés que no lo había pensado?' ¿Y de qué creían que se trataba?", agregó la actriz.