La actriz Érica Rivas se refirió al trunco proyecto teatral de Casados con hijos, que no se concretó por la pandemia y por las dificultades para juntar a los actores del elenco de la serie de TV. La propia Rivas volvió a remarcar que quiso sumarse al proyecto y que los productores la bajaron.

"No sé si puedo decir las verdades tan absolutas, porque comprometo a mucha gente. A ver, cómo lo digo...", comenzó a decir en una entrevista al ser consultada. "María Elena tiene mucho de muchas mujeres de mi familia. Algunas tienen esos ataques de ira, que son muy graciosos", añadió sobre su personaje en la serie que Telefé puso al aire en 2005. Afirmó que "ellos (los productores) no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista”, en sintonía con lo que había revelado meses atrás en una entrevista con Página/12.

"Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo", añadió. "Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto", puntualizó en el ciclo de entrevistas Caja Negra.



"Yo quería estar, ocupar ese espacio, que esté mi personaje ahí, ver qué le pasaría ahora. Yo no me fui, a veces me felicitan por haberme ido. Y no, no me fui. ¡Me echaron! Intenté hasta último momento y me dijeron que no. Y me tuve que morfar un montón de cosas. Me tuve que morfar que me digan feminazi. Y yo soy la loca, histérica, la diva", se explayó. A su vez, subrayó que "me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por Whatsapp a la vez que hacían público un mail privado".

Rivas protagonizó la serie junto a Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo de Bellis y los hermanos Luisana y Darío Lopilato en 2005. Francella iba a dirigir la puesta teatral que finalmente quedó trunco.