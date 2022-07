El "operativo retorno" de Paulo Londra tras una pausa en su carrera musical por problemas legales sigue en marcha. Para demostrarlo, el rapero cordobés estrenó este jueves "Cansado", su nuevo tema con la colaboración de su amigo y colega Joaqo. En sus redes sociales, había anticipado que este sería el segundo de cuatro lanzamientos musicales en el lapso de dos semanas.

Quien acompaña a Londra en esta nueva canción es uno de los miembros de la crew cordobesa Leones con Flow, de la cual el famoso intérprete de "Adán y Eva" formó parte. Inclusive, es este grupo el que protagoniza el videoclip de "Cansado" en un local bailable nocturno. Además, se pueden apreciar las habilidades raperas y la esencia del hip hop y el trap que caracterizan a Paulo.

En su última publicación de Instagram, el cantante expresó a sus seguidores su emoción por haber regresado "a la música" para hacer lo que lo apasiona. Y añadió: "Siento que me voy a dar cuenta una vez vuelva a un escenario y sienta ese miedo y alegría al mismo tiempo. Mientras tanto, agradezco a Dios poder hacer un temazo con mi amigo de la infancia que me acompañó a todos lados y hoy salimos filmados por cámaras que valen banda, jeh (Sic), ¡A surfear la ola Joaqo! Gracias a toda la banda que salió, sé que siempre van a estar y yo pa' ustedes gang", manifestó el rapero.



En diálogo con un medio cordobés, Joaco contó que “el proceso creativo del tema empezó hace dos años en Córdoba capital, en el estudio de los chicos de Hot Plug Beats, que fueron quienes iniciaron la producción", y señaló que al reunirse con su viejo amigo y los Leones, "empezamos a mandarle mecha”, aseguró el artista sobre la canción.

“Después pasó a manos de Fede Vindver, que es un productor argentino que trabaja en Los Ángeles hace mucho”, relató el rapero con entusiasmo, al tiempo que destacó el trabajo previo del productor con referentes globales como Kanye West o Justin Timberlake: “Para mí es una locura que el tema haya pasado por sus manos”.

Por otro lado, Joaqo expresó que trabajar con una figura de nivel internacional como Paulo Londra fue como "un sueño", y añadió: "Más allá de que sea mi amigo, Paulo está en un nivel internacional increíble. Para mí es una locura poder tener un tema con él y que salga a la luz, porque es un tema que nos gustó mucho pero estaba muy guardado por todo el tema legal que tuvo él. Fue larga la espera y no puedo crear que haya llegado el momento de que vea la luz”, explicó.



Paulo Londra estrena cuatro canciones de forma escalonada y con artistas internacionales

Paulo Londra anunció días atrás a través de su cuenta oficial de Instagram que lanzaría cuatro nuevas canciones en distintos tiempos y en un lapso de dos semanas. Y lo que resulta más llamativo: con figuras internacionales de la talla de Timbaland, famoso productor del pop global en los primeros años del 2000, y Ed Sheeran, el célebre cantautor británico con quien ya había colaborado para "Nothing on you", del disco del cantante.

Su promesa ya se está cumpliendo. El lunes 25 de julio estrenó para un público privilegiado en la plataforma Amazon Music la canción "Toc Toc", un freestyle cantado sobre una base musical producida por el prestigioso norteamericano. En tanto, este jueves, fue el turno de "Cansado", con la colaboración de Joaco y la música del productor argentino Vindver.

En los próximos días se revelarán las últimas dos producciones del rapero cordobés. El 4 de agosto lanzará "Julieta", canción que indicó que será "un reggeatoncito pa’ mi gente”, mientras que el 11 de agosto cerrará con "Una noche de novela", junto a Ed Sheeran.

La BZRP Music Sessions #23 batió récords

Alcanzado el desafío de conseguir 23 millones de comentarios en Instagram, el productor musical Bizarrap cumplió su promesa y publicó a fines de abril la Music Sessions #23 junto a Paulo Londra.

Diez horas después de su estreno, la canción ya era primera tendencia en YouTube con más de 12 millones de visualizaciones. Dos días después de su lanzamiento, Spotify indicó que la canción era la segunda más reproducida a nivel global, con 1.338.782 reproducciones diarias.

Lejos de las canciones románticas que caracterizaron su obra, en esta canción Londra le contestó a quienes lo criticaron durante los últimos años. "Siempre bendecido, aunque hablen mal de los mío'. Y el periodista está inventando lío'. Eso no me importa, yo sigo en lo mío. La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo", arremetió el cantante.



El número de las Session no fue casualidad. La elección se debió a que Londra es fanático del básquet, puntualmente de Michael Jordan quién cuando jugaba en Chicago Bulls lo hacía con la camiseta número 23. Incluso, el usuario de Twitter del cordobés es @ElAsperMaster23 y en varios videos se lo ve con camisetas o remeras que llevan ese número icónico para él.

¿Por qué Paulo Londra tuvo que enfrentar un juicio?



La disputa multimillonaria comenzó en 2019, cuando el cantante acusó a sus productores, el colombiano Ovy On The Drums y su socio Kristo, de estafadores. Tras la firma de un contrato en condiciones engañosas, según la denuncia de Londra, Big Ligas le reclamaba los derechos musicales de todo el material que produjera el artista hasta el 2025.

Londra, por su parte los denunció por “fraude y representación negligente”; lo que terminó finalmente por definirse en un tribunal de Estados Unidos en 2021, donde el músico cordobés fue liberado de cumplir con este contrato y pudo comenzar a planificar su regreso a la música.