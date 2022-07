DOMINGO 31

CINE

Rancho Después de tener su premiere mundial en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, donde obtuvo un premio a la Mejor Ópera Prima, podrá verse en salas el primer largometraje del realizador argentino Pedro Speroni. A través de un registro empático y un montaje preciso, Rancho observa de manera invisible y sin prejuicios en una cárcel de máxima seguridad argentina gestos, roces y momentos únicos que ayudan a construir una historia coral de personajes a los que no sólo los une la prisión (y sobre todo tampoco los define su delito), sino la violencia y la marginalidad en la que crecieron.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $350.

TEATRO

El caso Arena El Sr. Rodrigo Arena se somete a un proceso judicial liderado por la Honorable Junta Artística para exponer sus argumentos en contra de la Danza Contemporánea. Su caso, considerado demencial e infundado por los miembros de la Corte, cobra un sentido morboso cuando el artista redobla la apuesta ofreciendo su vida a cambio de la consideración de sus demandas. Dirige Rodrigo Arena, quien también actúa junto a Pablo Daolio, Jazmín Levitán, Gabriela de León Speranza, Miguel Valdivieso, Emilia Massacesi y Paola Alejandra Castro.

A las 20, en el Centro Cultural San Martín 1551. Entrada: desde $800.

Más bello que la muerte En el frondoso jardín de una casaquinta del conurbano, una mujer contempla y se embelesa con la naturaleza. Un hombre, su marido, reflexiona sobre su pasado y su inminente final. Un joven irrumpe: un joven con su candor adolescente y una sabiduría particular. Los pájaros, las plantas, los perros. La naturaleza arrolladora en su esplendor que todo lo comprende, la finitud y el renacer. Dirección: Claudia Mac Auliffe. Actúan: Osqui Ferrero y Alejandro Vizzotti.

A las 18, en Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Entrada: $1200.

MÚSICA

Liliana Vitale La cantante presenta Me caigo y me levanto junto a Facundo Guevara en percusión, Guido Martínez en contrabajo y Alejandro Manzoni en piano: un poderoso recorrido conceptual a través de obras propias y de Georgina Hassan, Pablo Dacal, Juan Quintero, Palo Pandolfo, Ezequiel Borra, Perota Chingó, Idea Vilariño, Liliana Felipe, entre otrxs. Vitale iniciará el mes de celebración de la Pacha, en un rito que el espacio denomina "Pacha Urbana", para recordar que “bajo el asfalto existe la tierra que nutre”.

A las 21, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Entrada: $1500.

ARTE

Christo y Jeanne-Claude Esta exposición retrospectiva presenta un exhaustivo panorama para profundizar en los conceptos fundamentales del arte de la segunda mitad del S XX. La apropiación del espacio público, empaquetando monumentos, transformando el espacio natural con sus intervenciones, acerca a una de las tendencias más relevantes de la práctica artística. En colaboración con el Museo MACA de Punta del Este, y con el patrimonio del Estate de los artistas, y colecciones privadas, el conjunto conforma una nueva mirada sobre el paisaje y el arte. Curador: Lorenza Giovanelli.

En Fundación Proa, Pedro de Mendoza 1929. Entrada: $150.

LUNES 1

CINE

Oruga En pleno proceso de ensayos, un grupo de actores y actrices deben encontrar un nuevo director que los guíe en su proyecto. Convocan a un renombrado y excéntrico director. A medida que se acerca el estreno los ejercicios que en un inicio generaron fascinación se convierten en tortuosos entrenamientos físicos y disciplinamientos morales. El grupo se va resquebrajando.¿Están ante un método que les permitirá una actuación sublime? ¿O sus ansias por destacarse hicieron que se sometan a un sádico? La oruga está inspirada en historias reales de abuso por parte de referentes de teatro. Actúan Ascanio Maya, Ayelén Porcel y Blanca Giménez, entre otros. Dirige Lucía Paz.

Disponible a través de Cine.ar

Las Intemperies La ópera prima de Guido de Paula y Andy Riva cuenta la historia de un hombre que necesita expiar una tragedia, su hermano que vive en medio del bosque, una mujer golpeada y el hombre que la golpeó, hijo de un poderoso del lugar, que merodea por la zona. La soledad, la falta de empleo, la desconfianza por el prójimo, son algunos de los tópicos que nuclean a la película. Elenco: Alfonso Tort, Daniela Castillo Toro, Luis Amarillo, Ariadna Sprengler Goia y Diego de Paula.

En el cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

Transit En Marsella, refugiados de Europa embarcan rumbo a América, huyendo de la ocupación Nazi. Entre ellos, Georg, que suplanta la identidad de un escritor muerto para utilizar su visado. Georg se enamora de Marie, una joven que busca al hombre a quien ama, sin el que no está dispuesta a irse. Dos formas de representación diversas se superponen a su vez: la del realismo y la del melodrama, género que de distintas maneras Christian Petzold (Undine, Yella) viene parafraseando desde los comienzos de su carrera. Con Franz Rogowski y Paula Beer.

Disponible a través de Comunidad Cinéfila.

ARTE

Como gotas en la lluvia Un alambrado separa el adentro del afuera, lo privado de lo público. Poner un pie en ese adentro implica ingresar al umbral desde el cual Diego Figueroa presenta su producción, en donde se vislumbran situaciones propias de algo que podría asemejarse a un neobarroso realismo mágico chaqueño. El artista logra ubicar al espectador en el centro de la escena para que desde ahí cada uno pueda construir su relato. Figueroa construye ficciones inacabadas sobre el tiempo, sobre el derrotero de la historia, sobre la memoria afectiva y los modos del olvido.

En Hache Galería, Loyola 32. Gratis.

TEATRO

Para otros La degradación del hombre moderno y la ambición de poder. ¿Cómo salvar el negocio familiar cuando el individualismo es lo que prima? Una fábrica de un pueblo observará las peores miserias humanas antes de que todo se derrumbe. Después de la experiencia de Ojalá las paredes gritaran parte del equipo inicia una investigación sobre Shakespeare. En Los finales felices son para otros, el grupo se sumerge nuevamente en un clásico (Ricardo III) para retratar la violencia como lenguaje cotidiano. Actúan: Martin Gallo, Augusto Ghirardelli, Mariana Mayoraz y Matias Pellegrini Sanchez. Dirección: Ignacio Gómez Bustamante y Nelson Valente.

A las 20, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: desde $1200.

MARTES 2



ARTE

Cuerpos contacto La exposición integrada por obras del Museo Moderno y producciones de artistas invitados de gran trayectoria, traza un recorrido desde los años sesenta hasta el presente para pensar el cuerpo desde la diversidad, con todas sus identidades y géneros. Las luchas del movimiento de liberación sexual dieron visibilidad al cuerpo como territorio de placer y disputa. Se exhiben obras de Marie Louise Alemann, Mercedes Azpilicueta, Elba Bairon, Rodolfo Bulacio, Delia Cancela, Comparsa Drag, Sergio De Loof, Marga Fuentes, Gambas al ajillo, Edgardo Giménez, Alejandro Kuropatwa, Alberto Goldestein y Liliana Maresca, entre otros.

En el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $50.

Cosas que te encuentran Inaugura la tercera muestra del año de R.A.R.O. Buenos Aires, que reunirá los trabajos e investigaciones de Elena Hohlberg, Javier Rodríguez y Rocío Barzola. La propuesta itinerante permitió que durante este tiempo los tres trabajarán junto a diferentes artistas locales en sus estudios. Esta vez estará invitada Gelen Marquez Silva, quien ha realizado un acompañamiento curatorial del proceso creativo de los artistas. Sobre la muestra, cuenta Marquez: “La tela, la rama, el color, una cara, un cordón. Lo fugaz, sensaciones, situaciones, cosas. Esas cosas tienen un lenguaje, una forma de comunicación que es propia de cada una, nos encuentran y cuentan historias. Pero ¿Qué pasa con lo previsible de algunas de esas cosas, con aquellas que son casi una fórmula en repetición?, ¿Será que, por algún motivo, nos dejaron de interesar?”

En Espacio Camargo, Camargo 265. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Contemporánea Dice el texto de sala de Francisco Medail: “Las imágenes pertenecen al único álbum de Frans van Riel que logró conservarse. Se trata de una selección de cincuenta y cuatro fotografías correspondientes al registro de la bailarina Ana Pavlova y su compañero Hubert Stowitts en su paso por Buenos Aires. Estas imágenes permiten develar la capacidad expresiva y el virtuosismo técnico que hacían de Van Riel uno de los retratistas más exitosos de su época. No solo comprueban el buen manejo de la cámara por parte del fotógrafo, sino que son poseedoras de una sensibilidad formal que deja entrever las influencias de su formación en pintura y escultura.”

En Galería Van Riel, Juncal 790. Gratis.

MÚSICA

Nana canta Piaf En un modo intimista la cantante homenajea a Edith Piaf en un recorrido casi onírico a través de sus canciones más icónicas, acompañada por el pianista Víctor Simón. Este encuentro genera un cruce musical y teatral entre la canción francesa de los míticos barrios populares y el folklore argentino. Nana, oriunda del barrio Montmartre de París, de formación lírica, desde 2008 presenta en Buenos Aires su Cabaret surrealista con chansons propias y de otros autores. Actualmente se encuentra elaborando un proyecto experimental que une New York, Francia y Buenos Aires junto al compositor John King.

A las 20.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $1200.

MIÉRCOLES 3

ETCÉTERA

Santa Evita Se estrena la adaptación del libro de Tomás Eloy Martínez. Dice su director Alejandro Maci: “Lo que tenemos es una novela, no un ensayo histórico. Así que la serie tiene elementos que facilitan la estructura narrativa, es completamente fiel al libro, pero eso no implica que sea un tratado de historia. Aunque la novela ha sido acusada de antiperonista, el director no comparte esa percepción. Es natural que una línea política que tiene tanta vigencia despierte pasiones y odios. Santa Evita es un relato que proviene de un gran escritor que ha analizado un fenómeno que atraviesa Argentina de punta a punta”. Con Natalia Oreiro y Francesc Orella, entre otros.

Disponible a través de Star+

FOTOGRAFÍA



Evita Inmortal Al cumplirse 70 años del fallecimiento de Eva Perón se llevan adelante actividades especiales dedicadas a su obra. Habrá música en vivo, muestras, performances, proyecciones y transmisión de sus discursos. El CCK inaugurará la exposición "Vocación y destino", que reúne fotografías de Annemarie Heinrich, Alberto Haylli y Pinélides Fusco. Se trata de un conjunto de retratos de Eva que dan cuenta de su transformación de una joven actriz a la figura política, que marcó el rumbo de la historia argentina del siglo XX.

De 14 a 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

MÚSICA

Tony Bennett Celebrando su nacimiento, Blackie 89.1 homenajea a uno de los últimos grandes crooners de mediados del siglo XX, también conocido como “El Cantante de los cantantes”, que se ha mantenido en activo tanto en recitales en vivo como en grabaciones discográficas. Sus últimos trabajos, tanto sus Duets como el disco que hizo con la cantante Lady Gaga, fueron muy bien recibidos, algo que celebrará la radio, cuyas novedades se pueden seguir en Instagram: @FmBlackie.

Durante todo el día, a través de Blackie 89.1, y también fmblackie.com.ar.

El oficio de dar Julieta Díaz y Ricardo Díaz Mourelle, padre e hija, se suben juntos por primera vez al escenario en este espectáculo poético musical. Cuenta la actriz sobre el show: “Me crié con mi padre tocando la guitarra y el bombo. Cantando canciones propias y ajenas. Siempre cantamos y leímos juntos. Hoy lo hacemos para dar lo que nos dimos al recibir el arte de otros. Para este proceso, papá me mandaba canciones. Me pidió también dos que grabamos con Diego Presa (el músico con quien armó un dúo). Hay canciones de mi viejo dentro del repertorio, entre las que están mis preferidas de siempre”.

A las 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: desde $1400.

TEATRO



La batalla de los ausentes Sobrevivientes de una guerra que nadie recuerda, por más que no cejen en su intento vano de ganar una batalla contra el olvido. Una metáfora de la vida como combate, en donde los actores son los restos de un ejército en desbandada, en esta guerra sin cuartel que dura ya más de cuarenta años. Su lenguaje es su desarbolada bandera en un mundo que amenaza el sentido poético de la existencia. Con Francisco Sánchez, Gaspar Campuzano y Enrique Bustos. Dirige Paco de La Zaranda.

A las 20, en el Teatro Regio, Av. Córdoba 6056. Entrada: $1850.

JUEVES 4

CINE

El campo luminoso La película rehace el viaje de la expedición sueca de Emil Haeger. A partir de la ruta definida por "Tras los senderos indios del río Pilcomayo", la película realizada entonces por el contingente sueco en Formosa, trata de poner en tensión aquel pasado con nuestro recorrido actual. En El campo luminoso, Cristian Pauls (Nueve bocetos bolivianos) reconstruye no sólo dicha travesía, sino intenta completar aquello que ese viejo documental ha perdido: la palabra. Tratando de documentar lo que queda de la lengua de los Pilagá, perdida junto a ellos como tantos otros pueblos y sus lenguas.

En el Cine Gaumont, Av Rivadavia 1635. Entrada: $90.

El fulgor Son los días previos al carnaval y mientras los gauchos se preparan para cumplir con el ritual de purificar la carne, los animales presienten la llegada del fin. Un río los separa de la ciudad y, satisfechos de haber completado la tarea, los paisanos se embarcan atraídos por el fulgor de las luces. Los caballos se vuelven tótems de telgopor y las máscaras cubren los rostros en un mundo de fantasía. La película de Martín Farina (Cuentos de chacales) se estrena después de un gran recorrido por los festivales de Mannheim-Heidelberg y el Tel Aviv International LGBT Film Festival. Actúan Vilmar Paiva y Franco Heiler.

A las 21.15, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $350.

Lxs Desobedientes La nueva película de Nadir Medina (Instrucciones para flotar un muerto, El espacio entre los dos) propone un intenso viaje sensorial hacia los días en los que un grupo de personas deciden despertar hacia la vida. Clandestinamente, recibiendo órdenes, atravesando la Ciudad de Córdoba, el grupo intentará eludir el control estableciendo nuevos espacios en donde la libertad y la rebelión son la única posibilidad de expandir universos. Medina posa su mirada sobre el Cordobazo y las luchas obreras y estudiantiles de fines de los 60s y los 70s. Con Alicia Vissani, Elisa Gagliano, Eva Bianco, Santiago Zapata y Daniela Trakal.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

MÚSICA

Viva Elástico La banda de Longchamps presenta su nuevo material, Al fin será. Los platenses celebran haber logrado sintetizar el sonido del rock alternativo anglo con el pop local. Entre sus referencias mencionan bandas como The Replacements, The Smiths y Suede. Una mezcla extraña y perfecta de oscuridad sentimental, histeria juvenil y celebración del instante canalizada en canciones guitarreras, melodías brillantes y estribillos catárticos. Abre el show Diosque.

A las 20, en La Trastienda, Balcarce 460. Entrada: desde $1200.

ETCÉTERA

Mecheros poetas Lo único épico aquí lo hemos robado es la primera obra de Los Pipis Teatro, estrenada en 2017 y presentada por únicas dos funciones. Una colección de poemas épicos que rondan la idea del posible fin de todo lo conocido. El espectáculo cuenta con diez episodios, los cuales se dieron a conocer de manera acumulativa y no cronológica, estrenando episodios en cada teatro al que se trasladaba.

A las 21, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $400.

VIERNES 5

CINE

Desafiar la obsolescencia Casa Nacional del Bicentenario presenta una doble función con trabajos cinematográficos de artistas internacionales realizados en el Laboratorio de Cine de Montevideo y de su director, el reconocido artista uruguayo Guillermo Zabaleta. Durante esta jornada habrá una charla que irá con proyecciones de material audiovisual realizado en las residencias del Laboratorio, una institución que funciona como espacio de referencia para el cine experimental y la film performance a nivel local e internacional. Este lugar preserva y promueve prácticas artísticas que tienen al celuloide como soporte.

Desde las 19.30, en la Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985. Gratis.

ETCÉTERA

FED Desde 2013, la Feria de Editores fomenta el encuentro entre los lectores y quienes editan, para interactuar en torno al libro y las experiencias de lectura. Este año habrá más de 280 sellos, que traerán lo mejor de la narrativa contemporánea y clásica, ensayo, poesía, música, cine, ciencias sociales, periodismo, libros ilustrados y más. Participarán editoriales de distintos puntos del país, y de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y España.

Hasta el 7 de agosto, en el C Complejo Art Media, Av. Corrientes 6271. Gratis.

TEATRO

Aquellas mujeres Se presenta la obra basada en Mujercitas, el libro emblemático que atraviesa generaciones. Las mujercitas fueron mujeres que intentaron romper los moldes de su época al igual que su autora Louisa May Alcott. En este espectáculo se imagina cómo serían “aquellas mujeres” en 2022, ya maduras, con la vida hecha y el peso de sus elecciones. Instaladas en un pueblo argentino, en la casa familiar que las vio crecer se plantean lo vivido y el camino recorrido. Dirigida por Sebastián Irigo, actúan Victoria Bertone, Mara Guerra, Graciela Muñiz y Carolina Pfaffenbauer.

A las 20, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $1200.

Quiero pertenecer Un títere alienígena se dispone a presentar al público, por medio de dos intérpretes y un pianista a su mando, la angustia y forma de vida que observa impregnada en la juventud contemporánea. Haciendo uso de las herramientas del musical, caerá por un derrotero teatral, que en el intento de ser su primer paso hacia la fama y su salvación, acabará por condenarlo. Quiero pertenecer es una obra de y con Micaela Amaro, Lula Fenomenoide, Marcos Krivocapich, Teo López Puccio y Donna Tefa. Co-autor: Magrio Gonzalez.

A las 22.30, en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: $900.

Meraviglioso Un tipo común. El sentimiento ancho de ser el único conquistador del hogar. Un llamado inesperado. El deseo enciende la maquinaria, sin embargo, su posible consumación tambalea cualquier prolijidad establecida. Un encuentro imprevisible y el terror de la invasión del territorio, de no estar realmente preparado para el momento. La tragedia de cambiar las cosas de lugar.La obra está protagonizada por Lucas Di Giorgio, con dirección de Marina Barbera. Meraviglioso se presenta en Caba después de su paso por los festivales internacionales de Clown de El Bolsón y Buenos Aires.

A las 22.30, en La Carpintería, Jean Jaures 858. Entrada: $1400.

SÁBADO 6

ARTE

La opacidad de lo explícito Las situaciones que Martín Di Girolamo recrea en sus esculturas resultan confusamente cercanas: se puede ignorar de quiénes se trata pero igual parece haberlas visto antes. Y porque quizás alguna vez el espectador las vio supone que puede entender de qué hablan. Pero, ¿Cuánto del dolor de esas vidas logra traspasar las pantallas para tocarlo? Di Girolamo selecciona escenas en las que parece restituir algo de lo que han perdido. Reconstruye cuerpos en esos momentos justos, en el grito, en los efectos de catástrofes sobre rostros o torsos. Curador: Fernando Farina.

Hasta el 2 de octubre, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Copymami “El taller de Fátima queda en una casona antigua por Flores. Tiene un muestrario de mercancías plagiadas, mercancías que compra y atesora. Todas evidencias de una industria motorizada por la réplica. Están las pinturas. En ellas hay escenas protagonizadas por su alter ego-animé de ojos redondos, devuelta a la acción después de una gresca en la que volaron golpes y sablazos. Se retrata con la lengua bífida. Mientras tanto lee una cita que piensa las obras como fantasmas que esperan ser vistos porque tienen todo el tiempo del mundo y solo hablan cuando se les dirige la palabra”. (Florencia Qualina, curadora de la muestra).

Hasta el 20 de agosto, en Piedras Galería, Av. Rivadavia 2625. Gratis.

TEATRO

Poesía de un recuerdo Un espectáculo que se gesta a partir de la poderosa creencia del arte en tanto herramienta de transformación. El 6 de diciembre de 1971 asesinan a la estudiante de arquitectura Silvia Filler. Una tragedia que fue el puntapié inicial de la violencia política marplantense. Esto es parte de la narrativa de la pieza donde la evocación poética y afectiva genera un encuentro entre tiempos y espacios disímiles. Actúan Marina García y Manuel Santos Iñurrieta (quien también dirige).

A las 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $1000.

De interpretatione Un intérprete pone en tensión el devenir del tiempo y las ausencias: decide salvarlo a través de la confesión de sus puestas pasadas, sobre obras de Antón Chejov. ¿Cómo puede interpretarse un texto sin traicionar a su autor? El ser-en-el-mundo desplegado ante el texto: su memoria y recuerdos, su vínculo con el pasado, su presente y futuro, y la ruptura de lo cotidiano, que permitirán el desarrollo de ese ser-en-el-mundo, bajo la modalidad de poder ser. Dirige y actúa Marcelo Savignone.

A las 22, en Teatro Belisario , Av. Corrientes 1624. Entrada: $1000.

ETCÉTERA

Caos, mentiras y videos Rafael Spregelburd brindará herramientas para producir obras que multipliquen el sentido. Al final de la clase los asistentes podrán hacer preguntas y participar del debate. Sobre la clase magistral: “Vivimos en una cultura voraz, que consume todos los significados con enorme velocidad, pero preserva una zona inaccesible, un caos informe en el que se atrinchera el sentido. Vamos a investigar acerca de la construcción de esa zona caótica al costado de nuestros significados, de lo que comunicamos”.

A las 11, vía Zoom. Entrada: $1500 (a través de Alternativa Teatral).





