La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y el Colegio de Periodistas de Lima (CPL) rechazaron "enérgicamente" las declaraciones del mandatario Pedro Castillo sobre los medios de comunicación en el marco de su mensaje a la Nación.

“La ANP le recuerda al presidente de la República, Pedro Castillo, que no es rol de la prensa comunicar los logros presidenciales, su tarea es cumplir su papel de vigilancia de la cosa pública e informar con apego al rigor y la verdad”, expresó la agrupación en su cuenta de Twitter y añadió que les resulta paradójico que Castillo, siendo el principal vocero del Ejecutivo, se niegue a dar entrevistas bajo el argumento de que los medios en su mayoría “están empeñados en desestabilizar al gobierno".



Por su parte, a través de un comunicado, el CPL también rechazó las acusaciones realizadas y afirmó que seguirán defendiendo las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento “mediante la palabra oral o escrita, o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura, ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley como lo consagra la Constitución vigente” y finaliza expresando que "sin periodismo no hay democracia".

Asimismo, enfatizaron que los medios de comunicación "no emiten mentiras y noticias falsas" y que informan, "como corresponde", los hechos que ocurren el país "más aún si tiene que ver con actos de presunta corrupción en el entorno más cercano del presidente o de los ministros".

Declaraciones de Castillo

Castillo dio este jueves su mensaje a la nación ante el Congreso al cumplir un año de gestión. “No importa que quienes deberían también informar hayan ocultado e ignoren nuestros logros y se dediquen a difamar y mentir, acusándonos sin ninguna prueba y exigiéndonos, en una perversa inversión, de los principios elementales del derecho, que probemos nuestra inocencia”, afirmó.

Por otro lado, el mandatario señaló que se ha “ocultado” las obras realizadas durante este primer año de gestión. “Se ha ocultado lo que hemos hecho en estos doce meses. Como hoy lo voy a demostrar, vamos a seguir trabajando y haciendo patria”, indicó y agregó que los medios de comunicación, en su mayoría, se han encargado de mantenerlos desinformados. "¿Acaso se difunde la información del crecimiento económico del Perú? ¿Se conoce que el Perú es el país que más ha crecido en la región?”, reiteró.

Por último, el jefe de Estado aseguró que la información que se difunde en medios de comunicación no cuenta con la valoración suficiente porque, quienes la propagan, están empeñados en “desestabilizar al gobierno” y no toman en cuenta la promoción de los logros. El político agregó que se suele emitir mentiras y noticias falsas en su contra. También mencionó que es acusado de corrupción sin ninguna prueba. “Se van a cansar de buscar pruebas porque no las van a encontrar”, enfatizó.