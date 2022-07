Desde Santa Fe

La negativa de Omar Perotti a reabrir las paritarias en el sector público y adelantar los aumentos prometidos para agosto y septiembre escaló ayer el conflicto con los docentes y trabajadores estatales. La asamblea provincial de Amsafé repudió la decisión del gobernador con una votación inédita: aprobó por 32.021 votos contra 176 un plan de lucha que arranca el martes con un paro de 48 horas, el 2 y 3 de agosto. Y si Perotti no reflexiona, seguirá con otro paro de 48 horas el 10 y 11 de agosto y una movilización provincial hasta la Casa Gris o el Centro Cívico. Las fechas coinciden con los paros que ya habían votado sus colegas de Sadop, que se adelantaron a la medida. Pero el calendario está abierto porque ayer el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud anunció también un paro de 24 horas para el martes, lo que significa que el 2 de agosto, el primer día de huelga, asociará a los trabajadores de Amsafé, Sadop y Siprus. El secretario general de Amsafé Rodrigo Alonso le pidió a Perotti que lea el “mensaje” de las urnas docentes, que el pedido de reabrir la paritaria y adelantar los pagos “es justo, posible y necesario” y que “la provincia tiene recursos” para atender la demanda. Y hasta ofreció un ejemplo –dedicado al ministro de Economía Walter Agosto-: “En los primeros cinco meses del año, Santa Fe aumentó los recursos propios en un 46%, los coparticipables en un 65% y los sueldos públicos el 30%”. El gobierno de Perotti “tiene recursos que debe destinar a los bolsillos de los trabajadores y las clases populares”, expresó Alonso.

Ya en la semana, ante la intransigencia de Perotti de “no adelantar los tramos previstos en el acuerdo salarial” de principios de año y “no convocar a la mesa paritaria” –antes de septiembre-, los docentes de Sadop anunciaron un plan de lucha con dos paros de 48 horas en las dos primeras semanas de agosto: martes 2 y miércoles 3 y miércoles 10 y jueves 11. Más, movilizaciones regionales y una marcha provincial hasta la ventana del despacho de la ministra de Educación Adriana Cantero en el Centro Cívico o hasta la plaza de Mayo. Lo llamativo es que el plan de lucha se votó por unanimidad. “Hay un contundente repudio” de los docentes al gobierno de Perotti –dijo el líder de Sadop Santa Fe Pedro Bayúgar- por tres cuestiones: “la política salarial”, “las condiciones de trabajo” y las “políticas educativas” unilaterales que “se establecen sin consulta alguna y afectan directamente la tarea docente”, agregó.

Ayer, la asamblea provincial de Amsafé aprobó el mismo plan de lucha: dos paros de 48 horas el 2 y 3 de agosto y el 10 y 11, en demanda de 14 reivindicaciones. Las dos primeras del pliego son conocidas: “urgente convocatoria a paritarias” y “adelantamiento de los tramos de aumento y nueva recomposición salarial”. Así como la unanimidad de la votación en Sadop fue un dato llamativo, el resultado de la asamblea de Amsafé también es inédito: en las urnas se expresaron 32.197 docentes: 32.021 votaron a favor del plan de lucha y sólo 176 en contra. El resultado es el “mensaje” que Alonso le pidió a Perotti que escuche: 32.021 a 176.

“Más de 32.000 compañeras y compañeros se han expresado a lo largo y ancho de la provincia ante esta negativa” del gobernador de convocar a las paritarias, dijo Alonso. Está claro que la decisión política es de Perotti porque el vocero de la negativa es el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri.

“Para nosotros es central que el gobierno nos convoque a discutir, no sólo una mejora en el salario de los docentes, sino también en nuestras condiciones de trabajo”, insistió Alonso. Y cuando le plantearon que Pusineri ya dijo que la paritaria no se reabre hasta septiembre, el secretario general de Amsafé retrucó: “El gobierno de la provincia tiene que leer este mensaje. Más de 32.000 docentes a lo largo y ancho de la provincia exigimos algo que es justo, posible y necesario. Es necesario que el gobierno modifique su posición política y convoque al ámbito paritario”. “No hay más excusas para no hacerlo. La provincia tiene recursos no sólo para adelantar los tramos de agosto y de septiembre, sino para aumentar el salario de los docentes”, reveló Alonso.

-¿Cuánto han perdido ante la inflación? –le preguntaron.

-El incremento (del costo de vida) en junio, que fue del 5,3% -contestó. “Pero le doy otro dato. “En los primeros cinco meses del año: la provincia aumentó los recursos propios en un 46%, los recursos coparticipables en un 65%. Y los salarios del sector público en el 30%”. El gobierno de Perotti “tiene recursos y los debe destinar a los bolsillos de los trabajadores y a las clases populares”, cerró Alonso.