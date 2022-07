La goleadora de la selección argentina femenina de fútbol, Yamila Rodríguez, se mostró visiblemente emocionada por la clasificación al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 tras la victoria del conjunto nacional sobre Paraguay por 3 a 1, en el choque válido por el tercer puesto de la Copa América que se disputa en Colombia.



“El sacrificio, el corazón y la garra que tiene este equipo no se negocia con nada. Nos fuimos en el entretiempo con un gol en contra y pensábamos que no tenía que ser así y que teníamos que remontarlo. Sabíamos que podíamos salir a pelear y dar vuelta el partido y lo hicimos”, aseguró luego del triunfo en el estadio Centenario de la ciudad de Armenia.

La autora de dos de los goles con los cuales el equipo venció al elenco guaraní destacó que “todo esto es gracias al esfuerzo de nosotras y del cuerpo técnico. Estamos en un Mundial, no lo puedo creer”.

“Gracias a Dios se me abrió el arco. Me querían agarrar de todos lados, pero nunca me di por vencida y terminó en gol por suerte. Quiero agradecer a todos por el aguante y a los que confiaron en nosotras. Esto es para toda mi familia y para todos en Argentina”, expresó entre lágrimas la jugadora de Boca.

Gracias al doblete convertido este viernes por la noche, la delantera de 24 años suma seis tantos en la competencia y, a falta de la final de este sábado entre Brasil y Colombia, Rodríguez quedó en la cima de la tabla de goleadoras de la Copa América.