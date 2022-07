Claudia Vega tenía 51 años y trabaja de ordenanza en la Legislatura provincial. El miércoles 20 de julio, en barrio Futuro, ubicado al norte de la capital riojana, fue encontrada con una herida producto de una puñalada a la altura del cuello.

Su pareja Pablo Vera Canon también estaba herido. Fueron asistidos por el servicio de emergencia y trasladados al hospital Enrique Vera Barros, donde quedaron internados. El informe policial lo tituló ese día el como “desorden familiar con heridos”.

Vera Canon fue dado de alta en la semana y Vega siguió internada en estado grave y falleció en la madrugada de este viernes al no poder superar el cuadro de gravedad consecuencia de la herida provocada por su pareja. La causa está en manos de la jueza de Violencia de Género, Gisela Flamini y es el segundo femicidio en lo que va del 2022 en La Rioja.

Desde la Secretaría de la Mujer y Diversidad expresaron que “el femicidio de Claudia muestra dolorosamente que las mujeres no están en condiciones de igualdad y que las violencias siguen matando. El mayor porcentaje de situaciones de violencias ocurren en los hogares y por ello es imprescindible seguir insistiendo con las alertas y los indicadores de riesgo; y con la articulación de políticas que produzcan cambios estructurales para reducir la violencia más extrema como son los femicidios. Se trata de una problemática social, no es doméstica y no son desórdenes familiares”, afirmaron.

En enero Susana Romero de 49 años y oriunda de Catamarca, fue asesinada por Jonhatan Tejeda. El cuerpo fue encontrado en el fondo de la vivienda de propiedad de Tejeda, ubicada en el barrio La Florida de la Capital. Ahí la dejó tapada por escombros, luego de asesinarla brutalmente. La mujer murió por traumatismo craneoencefálico consecuencia de recibir el golpe de un block de cemento y presentaba además cortes de arma blanca.