Platense y Barracas Central igualaron sin goles en un encuentro jugado en el estadio Ciudad de Vicente López por la undécima jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



A raíz del empate, Platense quedó en el sexto lugar con 18 puntos, mientras que Barracas se ubica en al decimoctava posición con 13 unidades.



El partido fue intenso y entretenido desde el comienzo con un nivel por parte de los equipos de fue de mayor a menor en cuanto a la generación de juego. El local, de a poco, se hizo dueño de la pelota, fue más vertical y el que más intentó buscar el arco rival.

La tenencia de la pelota por parte del equipo dirigido por el técnico Omar De Felippe le permitió generar situaciones a su favor, con un movedizo Mauro Zárate, que por poco no terminaron en gol.



Barracas, por su parte, esperó en su campo, trató de hacerse fuerte en defensa con el objetivo de salir rápido de contragolpe, sin embargo no tuvo chances y le costó generar juego colectivo en ofensiva.



En la segunda etapa el conjunto de Vicente López tomó las riendas del partido, manejó la pelota e inclinó la cancha hacia el arco de Barracas con varias chances a su favor, aunque no pudo por desaciertos en la definición y por la buena tarea de Gagliardo, la figura del partido.



El trámite del encuentro siguió igual hasta el final: con el local como claro protagonista y con el arco de enfrente como objetivo frente al "Guapo" que no tuvo respuestas futbolísticas para intentar abrir el marcador.