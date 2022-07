En las últimas semanas Hernán Lombardi, exministro de Fernando De la Rúa y funcionario del gobierno macrista, decidió levantar el perfil mediático: el extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos apareció en varios programas para criticar la gestión del Frente de Todos y hasta pidió que Alberto Fernández "tenga la misma responsabilidad que tuvo De la Rúa frente a la crisis", sin aclarar específicamente a qué se refería con el accionar del exmandatario, quien renunció a su cargo de jefe de Estado en medio de una violenta represión policial en varios puntos del país. Las críticas contra Lombardi no tardaron en llegar, pero en redes sociales se destacó una: se trata de un video grabado por Héctor "el Negro" Enrique, excampeón del mundo con Argentina en México 86.

"Estaba mirando la tele tranquilamente y de repente aparece este señor, Hernán Lombardi, muy sueltito de cuerpo hablando y enseñando como se debe conducir la Argentina. Lombardi, ¿vos fuiste gobierno? ¿Te acordás? Estuviste con Mauricio Macri y fueron un desastre, y ahora dan clases. Usted no tiene que dar clases, tiene que dar explicaciones", comentó el exmediocampista.

Y agregó: "Todo el mundo me dice: 'no te metas', 'callate la boca', estoy podrido de callarme la boca, hermano. Yo también soy argentino, amo este país, y mucho más que vos Lombardi, no tengas duda, y defiendo la bandera argentina mucho más que vos".

"Dejá de dar lecciones, que ustedes cuando fueron gobierno hicieron un desastre", concluyó en un duro mensaje.