Dentro de la amplia gama del thriller psicológico, Surface (reciente estreno de Apple TV+) se coloca dentro del estante dedicado a protagonistas que sufren un olvido patológico. Sophie (Gugu Mbatha-Raw de The Girl Before) es la chica en el centro de la escena. “Hay algo que no entiendo. Si mi vida era tan perfecta, ¿por qué querría matarme?”. Producto de ese intento de suicidio, la protagonista ha sufrido una lesión en su cabeza con grandes huecos en su memoria. Los ocho episodios de la propuesta invitan a rellenar ese pasado caliente.

Creada por Veronica West (High Fidelity), la propuesta ofrece giros, vueltas, algunas líneas hitchockianas y el plan de autodescubrimiento o desprogramación de su protagonista. Es que Sophie tiene la sospecha de que nada de su vida es como le cuentan su marido, James (Oliver Jackson-Cohen), su mejor amiga Caroline (Ari Graynor) y hasta su psicóloga (Marianne Jean-Baptiste). ¿Por qué todos están empeñados en que deje atrás su historia? La pieza que falta del rompecabezas podría tenerla Thomas (Stephan James), un misterioso policía que no le pierde pisada. Además del enigma argumental, Surface hace gala de una puesta en escena refinada y glacial a partir de la estampa de San Francisco.