En medio del proceso de segmentación de subsidios para los servicios de luz y gas, una de las inquietudes que ronda a los usuarios es quienes solicitaron el beneficio por pertenecer a los “ingresos medios” o “ingresos bajos” de la población podrán o no comprar los US$ 200 por mes del denominado “dólar ahorro”.

La duda surge ante el análisis de las normas emitidas por el Banco Central en septiembre de 2020, cuando se estableció limitar el acceso al mercado cambiario a quienes “sean beneficiarios de algún plan o programa caracterizado como de ayuda social”.

En este sentido, fuentes del Banco Central aseguraron a GO Noticias que si bien no hay nada concreto, la norma dice que no puede acceder al dólar ahorro quien reciba cualquier subsidio del Estado, por lo que se cree que este beneficio no será la excepción. "Seguramente el Gobierno firmará un convenio para cruzar la base de datos”, detallaron.

En medio de la pandemia de coronavirus, la norma bancaria significó que todas aquellas personas que recibieron pagos correspondientes al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o pagos de parte de los salarios privados a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), se quedaran sin la posibilidad de comprar dólares de forma oficial en la sede bancaria.

Qué es el dólar ahorro y quiénes pueden comprarlo

El dólar ahorro es aquel que, con un límite de 200 dólares por mes, las personas que no están inhibidas pueden comprar por homebanking o por cajero en la sede bancaria.



Adquiere el valor del dólar oficial más un 30% del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) y un 35% extra a cuenta del impuesto a las Ganancias, que puede ser devuelto si el contribuyente hace el trámite correspondiente ante la AFIP.

Hasta el momento, no pueden comprar este dólar ahorro las personas que estén alcanzadas por los siguientes supuestos:

Empleados que durante la pandemia cobraron su sueldo por el programa ATP y los directivos y accionistas de esas empresas.

Quienes percibieron del Estado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

Personas que posean créditos a tasa cero hasta finalizar sus cuotas

Personas que operan dólares financieros (bonos con moneda extranjera ya sea con dólar MEP y contado con liquidación -CCL-)

Beneficiarios de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo, entre otros.

Ciudadanos sin ingresos estables

Poseedores de tarjetas de crédito refinanciadas

Titulares de créditos UVA

Titulares de cuentas compartidas

Cuentas sospechosas



Cómo saber si puedo o no comprar dólar ahorro

Si uno no está seguro si pertenece al grupo que no puede comprar dólares, la opción más segura es corroborarlo a través de Anses. Para hacerlo, se debe ingresar en la página web del organismo con el número de CUIL y clave de seguridad social, ir a la pestaña de “Información Personal” y seleccionar la “Certificación Negativa”.

Si al ingresar los datos se recibe la notificación “no es posible emitir la certificación negativa”, el interesado podrá acceder a la compra de dólar ahorro.